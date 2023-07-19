"Чудо голодания" от Поля Брэгга до Араика Арутюняна: клоунада в Ханкенди продолжается

Автор: Акпер Гасанов

Армянский аналог акции "пчелы против меда" обретает все новые черты. В частности, карабахские армяне, вопящие на весь мир о мифической "гуманитарной катастрофе", при которой работают кафе и рестораны и открытой остается дорога из Армении в Ханкенди, провели акцию протеста на дороге Аскеран-Агдам и установили там бетонные заграждения.

С какого перепуга? Некий Аршак Абрамян, являющийся учредителем общественного движения "Фронт безопасности и развития "арцаха"", а это проект российско-армянского олигарха Рубена Варданяна, отметил, что они категорически против ввоза азербайджанской продукции подобным путем, будь то "гуманитарная помощь" или торговля по очень низким ценам.

"Мы четко отметили, что это является для нас красной линией и "арцах" должен сохранять свою социальную и экономическую связь только с Матерью Арменией. В наших основных требованиях первоочередным остается демонтаж незаконно установленного на мосту Хакари азербайджанского пропускного пункта, а в условиях создавшейся гуманитарной катастрофы мы требуем предоставления гуманитарного воздушного коридора в качестве краткосрочного и безотлагательного решения", - отметил он.

И я бы не стал обращать внимание на речи очередного карабахского Аршака, если бы история не имела продолжение. Так называемые "общественные организации" карабахских армян "решительно осудили и назвали неприемлемым" заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля по итогам состоявшейся в Брюсселе последней встречи, согласно которому дорога Агдам-Ханкенди рассматривалась как способ оказания гуманитарной помощи армянам Карабахского района Азербайджана.

"Мы подчеркиваем и напоминаем, что предоставляемая народу в условиях гуманитарной катастрофы помощь не может быть за счет унижения его достоинства со стороны страны, которая не может предложить ничего, кроме ненависти, страданий и боли. Надеемся, что представители европейского гражданского общества будут последовательны в вопросе реализации указанных ими действий", - говорится в заявлении.

И весь этот цирк происходит на фоне нового представления главного карабахского сепаратиста Араика Арутюняна, который со вчерашнего дня решил присесть на стул в некой палатке, назвав всю это "сидячей акцией протеста". "Учитывая "тяжелейшую" ситуацию, грозящую "гуманитарной катастрофой", я принял решение обратиться к крайней мере - с этого момента присоединяюсь к сидячей акции протеста", изрек он.

Его выкрутас вызвал интерес у карабахских армян. И вот, после полуночи, группа заинтересовавшихся лиц посетила Араика Арутюняна, который продолжал в этой время восседать на центральной площади Ханкенди, всячески стараясь изображать, говоря словами одного киношного героя, непокобелимость. Но самое забавное в этой истории- это рассказ о диалоге между Араиком и пришедшими посмотреть на него.

Собравшиеся поинтересовались, на какие дальнейшие жесткие меры намекал Араик, однако Арутюнян не раскрыл деталей, отметив лишь, что они наметили и другие акции. Для начала, к примеру, голодовку и так далее. Ух ты! Как тут не вспомнить Поля Брэгга и его книгу "Чудо голодания", в которой рассказывается о пользе голодания для очистки организма от токсинов?!

При этом, голодовка со стороны лидера карабахских армян, которые вопят на весь мир о том, что все они якобы давно уже голодают, объявляется крайней формой протеста! А сколько таинственного, по мнению самого Араика, втиснуто в словосочетание "и так далее". Он бы еще про "и тому подобное" поведал миру. Хотя, что может быть "так далее" после голодовки?

Медики подтвердят, что будет иметь процесс, имеющий к политике весьма отдаленное отношение, хотя также дурно пахнущий. С другой стороны, вся эта история уже давно воняет глупостью, ложью и примитивностью. Потому, что сами карабахские армяне проживают в Ханкенди и окрестностях, по сути, незаконно. Кроме того, провокация со стороны ставленников Рубена Варданяна, равно как и обвинения в адрес Шарля Мишеля доказывают, что нет никакой "гуманитарной катастрофы" в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Люди, "страдающие от голода не перекрывают трассу, по которой им предлагают привозить продовольствие и все необходимое. Они не обвиняют тех, кто предлагает им конкретные пути выхода из ситуации. Они не пытаются придать процессу потребления продуктов политический характер. Они просто соглашаются на то, что им советуют и предлагают. Но мы видим, что в реальности карабахские армяне и их зарубежные кукловоды не хотят делать реальных шагов к миру. Им больше нравится осуществлять провокации, тиражировать мифы, изображать из себя жертв.

Это их осознанный выбор. Открывающий перед Азербайджаном широкое поле возможностей. И когда в Баку решат реализовать все на то, что имеют право, пусть карабахские армяне не стонут, не вопят и так далее и тому подобное. Им главное тогда не забыть унести Араика Арутюняна с центральной площади в Ханкенди. Вместе со стульчиком или без него- это уже не принципиально. Впрочем, допускаю, что Араик и сам предпримет не сложный маневр, именуемый в народе словосочетанием дать стрекача.