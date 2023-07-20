Пашинян вернулся с пустыми руками из Брюсселя

Трехсторонняя встреча в Брюсселе не дала результатов по вопросу "разблокирования" Лачинской дороги.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.

Премьер-министр отметил, что эта встреча не дала какого-либо конкретного результата в вопросе "открытия" коридора и преодоления "кризиса".