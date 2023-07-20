https://news.day.az/politics/1582622.html Пашинян вернулся с пустыми руками из Брюсселя
Пашинян вернулся с пустыми руками из Брюсселя
Трехсторонняя встреча в Брюсселе не дала результатов по вопросу "разблокирования" Лачинской дороги.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.
Премьер-министр отметил, что эта встреча не дала какого-либо конкретного результата в вопросе "открытия" коридора и преодоления "кризиса".
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