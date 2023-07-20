Кабмин Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении взятых на себя обязательств

Согласно ст. 3.1 Конвенции Эспо, Армения обязана уведомить Азербайджан о воздействии указанной деятельности на окружающую среду.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, однако Азербайджан, как сторона, подвергшаяся этому воздействию, не получила от Армении никакого уведомления относительно этого проекта.

Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии со ст. 3.7 Конвенции, Азербайджан требует от Армении обмена информацией для обсуждения негативного трансграничного воздействия проекта. В то же время правительство Азербайджана потребовало немедленного прекращения Арменией строительства завода до полного прояснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта.

Отметим, правительство Азербайджана потребовало от Армении остановить строительство крупного металлургического завода в Араздейяне, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой.

В письме министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтара Бабаева, адресованном министру окружающей среды Армении, говорится, что в связи с деятельностью, осуществляемой вблизи поселка Ерасх (Араздейян), расположенного в нескольких сотнях метров от условной границы между Арменией и Азербайджаном, и которая может иметь трансграничные последствия, начата соответствующая процедура, предусмотренная "Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте".