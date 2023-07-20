Генерал армии Турции прибыл в Азербайджан

По приглашению министра внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковника Вилаята Эйвазова с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с заместителем Главнокомандующего силами жандармерии Турецкой Республики генералом армии Али Чардакчи.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сначала Али Чардакчи и сопровождающие его лица посетили Аллею почетного захоронения и возложили букеты цветов к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили память великого лидера.

Затем гости посетили комплекс "Вечный огонь" в Аллее шехидов и памятник турецким воинам.

20 июля министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с генералом армии Али Чардакчи.

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