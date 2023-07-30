Определенные круги провоцируют сепаратистов в Карабахе на обострение ситуации

Антиазербайджанская акция, начатая армянскими сепаратистами в Ханкенди 14 июля, координируется из-за рубежа. Демонстрация, направленная против нашего суверенитета и конституционного строя, должна была быть подавлена ​​российским миротворческим контингентом. Однако, к сожалению, мы видим обратное. Из Армении в Карабах перебрасываются оружие и боеприпасы, незаконные вооруженные формирования проводят инженерные и фортификационные работы, представители марионеточного правительства угрожают азербайджанскому государству, но российские миротворцы закрывают глаза на происходящее. Все это говорит о том, что определенные круги в России не заинтересованы в установлении мира между азербайджанцами и армянами.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

По его словам, российские миротворцы должны уважать подпись президента России Владимира Путина, который подписал декларацию о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией от 22 февраля 2022 года.

"15 июля, в день встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, МИД России выразил предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Дескать, армяне в Карабахе "находятся в блокаде и нужно срочно открыть Лачинский коридор". Азербайджанское государство вполне справедливо предложило армянам в Карабахе альтернативный путь снабжения. Предложение по дороге Агдам-Ханкенди также получило поддержку в Брюсселе. К сожалению, договоренности, достигнутые на встречах при посредничестве Запада, в Кремле воспринимают в штыки. Определенные круги не удовлетворены результатами переговоров, организованных двумя существующими диалоговыми площадками по урегулированию азербайджано-армянских отношений - Западом и Россией. Эти круги даже не колеблясь провоцируют сепаратистский режим в Карабахе на обострение ситуации", - заявил профессор.

Наш собеседник подчеркнул, что затягивание мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией происходит в том числе из-за противостояния России и Запада.

"Россия старается, чтобы напряженная ситуация в Карабахе сохранялась и дальше. В свою очередь, хотя Запад и признает Карабах территорией Азербайджана, он ставит вопрос о предоставлении там некоего статуса армянскому населению. Считаю данный подход неприемлемым, который представляет серьезную угрозу суверенитету Азербайджана. Мы не можем согласиться с этим вопросом, который станет головной болью для будущих поколений. Предоставление карабахским армянам статуса было бы миной замедленного действия для нашей страны", - считает он.

Профессор отметил, что Азербайджан остается приверженным соглашению от 10 ноября 2020 года.

"Но это не означает, что наше терпение безгранично. Если сепаратистский режим в Карабахе продолжит вести себя опасно для азербайджанской государственности и российские миротворцы продолжат бездействовать, то наши силовые структуры будут вынуждены принять меры и наказать провокаторов", - заключил Эльчин Ахмедов.

Абдул Керимханов