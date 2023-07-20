Инвестиционная политика Азербайджана

Кабинет министров Азербайджанской Республики утвердил "Перечень товарных позиций, предусматривающий выдачу удостоверяющего документа для ввоза техники, технологического оборудования и устройств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получившими документ о поощрении инвестиций".

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

В перечень вошли средства производства, нагревательные печи, расходные материалы для станков, двигатели, паровые котлы, промышленные печи, автозагрузчики, оборудование для производства напитков, некоторая сельскохозяйственная техника, генераторы, автомобили для перевозки продуктов питания и т. д.