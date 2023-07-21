"Среднестатистический армянин - бомж, которому нужна не родина, а еда"

"Среднестатистический армянин на самом деле бомж. Международный бомж. Ему нужна не родина, а еда. Вы обращаетесь к нему, призывая к активности, осуждая и стегая его".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал на своей странице в Facebook заведующий кафедрой культурологии ЕГУ, доктор исторических наук, профессор Гамлет Петросян.

"Но что вы хотите от среднего арифметического армянина, который претендует на грин-карту, который позиционирует себя в Париже, Амстердаме и Торонто, представляя себя политической жертвой и угрожая другу или знакомому армянину не посылать доллары, если он не позиционирует себя националистом и не занимает националистическую позицию", - отметил Г.Петросян.

Напомним, что согласно отчетам и цифрам Национального статистического комитета Армении, совокупный государственный долг страны по данным на 31 марта 2023 года составил $10 899.412 млн., увеличившись на $141.922 млн. по сравнению с 28 февраля 2023 года.

В структуре общего долга $ 6 399.841 млн. приходится на внешний долг (рост за месяц - на $33.051 млн.), а внутренний долг за март вырос на $108.871 млн. и составил $4 499.571 млн.

В структуре внешнего долга долг правительства увеличился на $ 25.789 млн. и составил по итогам марта 2023 года $5 838.486 млн. Тем временем долг Центрального банка вырос на $7.262 млн. и составил $561.355 млн.

Армянское правительство после стольких ошибок до сих пор не научилось правильно распоряжаться средствами. Расплачиваться за все это будут будущие поколения и вряд ли они вернут эти деньги. Тут стоит напомнить, что в конце января этого года эксперты заявили, что в результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения Республики Армения превысил $3000.