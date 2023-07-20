Захарова о встрече глав МИД Азербайджана, Армении и РФ

Есть хорошие шансы для проведения встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении в Москве.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мне кажется, шансы очень хорошие и как только мы получим от экспертов, которые сейчас занимаются проработкой такой встречи, конкретную фактуру про дату, обязательно поделимся с вами", - сказала она.

Отметим, что ранее МИД РФ выразил готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора.