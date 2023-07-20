https://news.day.az/politics/1582677.html Никаких пограничных проблем с Азербайджаном - генштаб Ирана спокоен
Никаких пограничных проблем с Азербайджаном - генштаб Ирана спокоен
У Ирана и Азербайджана нет пограничных проблем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил начальник Генштаба ВС Ирана Багери по итогам проверки ситуации на границе.
"К счастью, наши отношения с Азербайджаном развиваются, и у нас нет никаких проблем в вопросах границы и безопасности. Слава Богу, экономические отношения между двумя странами развиваются и углубляются с каждым днем", - отметил он.
Багери добавил, что этот визит проводится ежегодно на границах страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре