Никаких пограничных проблем с Азербайджаном

У Ирана и Азербайджана нет пограничных проблем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил начальник Генштаба ВС Ирана Багери по итогам проверки ситуации на границе.

"К счастью, наши отношения с Азербайджаном развиваются, и у нас нет никаких проблем в вопросах границы и безопасности. Слава Богу, экономические отношения между двумя странами развиваются и углубляются с каждым днем", - отметил он.

Багери добавил, что этот визит проводится ежегодно на границах страны.