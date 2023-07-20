Азербайджан призывает Армению не препятствовать доставке гумпомощи по дороге Агдам-Ханкенди

Азербайджан призывает армянскую сторону прекратить политизировать гуманитарные вопросы в Карабахском регионе Азербайджана и не препятствовать доставке гуманитарной помощи проживающим там армянам по дороге Агдам-Ханкенди.

Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Утверждения Армении о так называемой "блокаде" на Лачинской дороге были безосновательны с самого начала. Именно Армения препятствует нормальному регулируемому проезду по дороге либо провокациями, либо клеветнической кампанией", - сказал он.

Как отметил Садыгбейли, недавнее решение Международного суда ООН от 6 июля 2023 года по существу отвергло обвинения Армении в отношении создания Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе.

"Азербайджан действовал в рамках своего суверенного права установить этот контрольно-пропускной пункт на границе. Что касается призывов, касающихся прав и безопасности проживающих в Азербайджане армян, то, как мы неоднократно заявляли, Азербайджан полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения в свое политическое, социальное и экономическое пространство в соответствии с законодательством и Конституцией Азербайджана, гарантируя равные права всем своим гражданам независимо от их национального или этнического происхождения", - добавил он.

Более того, правительство Азербайджана назначило специального представителя для диалога с местными армянскими жителями с целью обсуждения вопросов, касающихся их реинтеграции.

"После первой встречи Специального представителя с местными армянами армянская сторона заблокировала следующий раунд обсуждений в Баку, выдвинув неуместные предварительные условия. Важно подчеркнуть, что Азербайджан выступил с инициативой начать такой диалог и продемонстрировал подлинную приверженность достижению ощутимых результатов, выразив свою готовность провести дополнительные встречи. На эти жесты доброй воли следует отвечать взаимностью, а не злоупотреблять ими", - отметил Садыгбейли.