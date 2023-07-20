Азербайджану и Армении удалось решить разногласия по некоторым вопросам

За последние несколько месяцев Азербайджану и Армении удалось решить свои разногласия по некоторым вопросам.

Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Переговоры, проведенные за последние несколько месяцев в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе, помогли сторонам сузить круг разногласий по некоторым вопросам. Шестая трехсторонняя встреча, состоявшаяся в Брюсселе на прошлой неделе, также была полезна для поддержания позитивной динамики в двусторонних переговорах", - сказал он.

Садыгбейли подчеркнул, что Баку также предпринял усилия для начала процесса делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

"12 июля 2023 года на границе между двумя странами состоялось четвертое заседание соответствующих комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, которое позволило сторонам продолжить переговоры", - отметил он.

В то же время, как подчеркнул представитель в ОБСЕ, Азербайджан также неустанно работает над разблокированием всех транспортных и коммуникационных связей в регионе в соответствии с трехсторонним заявлением.

"Однако, несмотря на решительную поддержку этой инициативы международным сообществом и дипломатические усилия, предпринятые для продвижения повестки дня по нормализации, ощутимый прогресс остается ограниченным. Армения продолжает искусственно затягивать практическую работу на различных направлениях, выдвигая свои условия", - отметил Садыгбейли.

Хотя Армения открыто признала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах как его неотъемлемую часть, руководству Армении все еще не хватает реальных шагов для того, чтобы в конечном итоге добиться прорыва в отношениях с Азербайджаном, заключил представитель в ОБСЕ.