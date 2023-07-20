https://news.day.az/politics/1582719.html Сколько жителей Карабаха армянского происхождения пересекли ППП "Лачин"?
Сколько жителей Карабаха армянского происхождения пересекли ППП "Лачин"?
Со дня установления Азербайджаном ППП "Лачин", 1 927 жителей Карабаха армянского происхождения воспользовались возможностью перейти границу.
Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
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