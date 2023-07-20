В удостоверения личности западных азербайджанцев вносятся изменения

Названия 521 населенной местности тюркского происхождения на территории Армении были изменены на армянские. Хотя этот процесс уже начался более двух веков назад, и армяне фальсифицировали культурные, религиозные, исторические памятники Азербайджана, меняя также названия местностей, территорий и заменяя их армянскими топонимами, за последние сто лет этот процесс ускорился. После того, как политика расселения армян на азербайджанских территориях приняла более широкий размах, азербайджанцы были депортированы со своих родных территорий, исторических земель, их различными путями принудили стать беженцами, вынужденными переселенцами, стала интенсифицироваться замена исторических тюркских названий на армянские топонимы.

Но азербайджанская армия, азербайджанский народ 3 годами ранее - в ходе 44-дневной Отечественной войны восстановили историческую справедливость, положив конец 30-летней армянской оккупации. Эта победа Азербайджана не только положила конец оккупации азербайджанских территорий, но и стала началом очень важного процесса по восстановлению исторического прошлого Азербайджана, избавлению этих территорий, которые Армения удерживала на протяжении многих десятилетий, от армянских топонимов.

По информации Trend, полученной от граждан, в новых удостоверениях личности азербайджанцев из Западного Азербайджана место их рождения уже отмечается не армянскими топонимами, а именно азербайджанскими, передает Day.Az

Председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли рассказал Trend об этом процессе:

"Одной из основных целей Общины Западного Азербайджана является выявление истин, связанных с историческими землями Азербайджана, обеспечение духовного возвращения азербайджанцев на родину предков и закладывание основы их физического возвращения.

К сожалению, за последние 200 лет армяне, переселенные на территорию Западного Азербайджана, взяли курс на фальсификацию истории, этнической принадлежности этих территорий, используя всяческие средства. Эти места якобы были родиной армян тысячу лет назад. Если да, то пусть покажут хоть одно древнее армянское кладбище, найдут хоть одну армянскую могилу тысячелетней давности, извлекут из нее хотя бы один древний армянский череп и покажут миру. Они не смогут ничего найти и показать, потому что тысячу лет назад на территории нынешней Армении не проживали хайи-армяне.

Восстановление азербайджанских топонимов, измененных, фальсифицированных армянами, также является составной частью нашего духовного возвращения на родные исторические земли. Я приведу вам пример: гражданин родился в 1960 году в селе Ярпызлы Басаркечарского района. Название Басаркечарского района было изменено в 1969 году на Варденис, название села Ярпызлы - в 1978 году на Лчаван. Так почему же теперь в документе этого гражданина должно быть прописано, что он родился в селе Лчаван Варденисского района? С другой стороны, мы уже выдвинули в пункте 9 статьи 4 Концепции возвращения в Западный Азербайджан в качестве условия "отменить географические названия", которые Армения дала этим территориям. Если мы требуем у них отменить эти названия, почему мы сами должны принимать армянские ложные топонимы?

Поэтому, да, в новых удостоверениях личности, других документах наших граждан из Западного Азербайджана место их рождения должно быть отмечено уже не армянскими топонимами, а историческими - азербайджанскими, и сегодня мы приветствуем решение Кабинета Министров по этому вопросу. Община Западного Азербайджана до сих пор тщательно выполняла возложенную на нее задачу и впредь будет следовать ей".

Отметим, что сегодня Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния".

Согласно документу, подписанному премьер-министром Али Асадовым, к правилам были добавлены пункты 1.5-1 следующего содержания:

"1.5-1. При государственной регистрации в ЗАГСе и консульском управлении актов гражданского состояния, рождения, заключения брака и смерти в представительстве исполнительной власти географические наименования пишутся в соответствии с наименованиями существующих административно-территориальных единиц. Географические названия в Республике Армения пишутся в соответствии с историческими топонимами Азербайджана с учетом рекомендаций Национальной академии наук Азербайджана.".

2. Пункт 9.11 изложить в следующей редакции:

"9.11. В выданных повторных справках и свидетельствах географические наименования пишутся в соответствии с наименованиями административно-территориальных единиц, существующих на день выдачи этих документов. При написании географических названий в Республике Армения в повторных справках и свидетельствах применяются требования п.1.5-1 настоящего правила".

Напомним, что 24 декабря 2022 года Президент Ильхам Алиев, ознакомившись с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана, во время встречи с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана, отметив, насколько чувствительной темой является вопрос фальсификации азербайджанских топонимов, сказал: "Западный Азербайджан - наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история.

К сожалению, армяне сровняли с землей и уничтожили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, так же, как они это сделали в Карабахе. Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, потому что есть история, есть документы, есть карты. Демонстрируемая в этом здании карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы донести эти сведения до мировой общественности. Работа в этом направлении уже началась. Но я уверен, что община будет вести работу в этом направлении более целенаправленно, на достижение результата".