Полиция нравов занимается «укрощением» этнических меньшинств в Иране

Недавно стало известно, что иранская полиция нравов начала патрулировать улицы, где проживают азербайджанские меньшинства в Иране, принуждая женщин к обязательному ношению хиджаба в качестве коллективного наказания. Похоже, что таким образом Иран решил наказать азербайджанцев за свои неудавшиеся попытки оказать давление.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье израильского издания The Jerusalem Post.

В статье отмечается, что прицеливание женщин как формы этнической репрессии является хорошо известной практикой Ирана для "укрощения" этнических меньшинств в стране. К примеру правозащитница Махса Амини была жестоко убита полицией нравов 16 сентября 2022 года за "неправильное ношение хиджаба".

Государственная репрессия и общественная реакция: массовое насилие против меньшинств и женщин

"Для женщин из Южного Азербайджана, курдов и других этнических меньшинств Ирана этот последний шаг подчеркивает увеличивающуюся репрессию по отношению к женщинам этих сообществ со стороны режима мулл в Тегеране, поскольку многие из этих женщин хотят жить в свободе и иметь возможность одеваться так, как им нравится, а не так, как это навязывают муллы. Из-за этой и многих других причин этнические меньшинства Ирана массово выступают против режима.

Маргинализированные этнические группы в Иране, такие как азербайджанцы, курды, балучи, ахвазские арабы, туркмены и другие сталкиваются с произвольными арестами, пытками и насилием на основе гендерной идентичности, сопровождающимися исчезновениями и казнями.

В Иране ежегодно проводится свыше 350 казней. Несоразмерное число жертв - это члены этнических меньшинств. К тому же сообщалось, что между ноябрем 2022 года и мартом 2023 года было отравлено тысячи школьниц в Иране, многие из которых столкнулись с проблемами дыхания, онемением конечностей, сердечными проблемами, головной болью, тошнотой и рвотой, что привело к госпитализации сотен девочек. Многие из отравленных школьниц были членами этнических меньшинств Ирана, активно протестующих против режима", - пишет издание.

Режим не оставляет никакой защиты для женщин

К примеру, в Иране суды ведутся только на персидском языке, что привело к казни азербайджанской женщины Рахеле Замани за убийство, потому что она не смогла правильно защитить себя на персидском. Ей пришлось убить своего мужа после рождения своего второго ребенка из-за крайнего физического насилия, которому он подвергал ее.

Как писала Севиль Сулеймани в своей работе "Азербайджанские женщины в Иране", представленной на факультете Сан-Диегского университета: "У Рахеле были три медицинских чрезвычайных ситуации в больнице в Сарабе после получения телесных повреждений из-за домашнего насилия. Один раз, когда ее муж ударил ее по голове, она провела три дня без сознания в больнице".

Тем не менее, каждый раз, когда она пыталась развестись, судья отклонял ее просьбы. В конце ее казнили.

Из-за языковых барьеров она не научилась персидскому, пока не оказалась в тюрьме. Рахеле была наказана за то, что была представительницей женского пола и была частью сообщества Южного Азербайджана. Эта история подчеркивает одну из причин, по которой азербайджанцы Южного Азербайджана хотят видеть падение режима.

Угнетение через ограничение азербайджанского языка

Автор статьи подчеркивает, что недавно обратился в Европейский парламент с обращением о притеснениях, с которыми сталкиваются азербайджанцы Южного Азербайджана.

"Они перенесли годы дискриминации, маргинализации и культурного подавления, что препятствовало их способности жить достойной жизнью в равенстве. Азербайджанский язык является неотъемлемой частью их идентичности и наследия, но он систематически подавляется иранским режимом.

Когда этнические меньшинства, такие как азербайджанцы Южного Азербайджана, имеют детей, они вынуждены выбирать для них персидские имена. Позднее, когда дети вырастают, родителям из Южного Азербайджана приходится говорить на персидском, потому что в школах преподают только на персидском языке, и детей, которые не овладевают языком в совершенстве, отправляют в специальное учреждение. В некоторых случаях, как у Рахеле, эта лингвистическая проблема приводит к тому, что ребенок вообще не ходит в школу.

Такая политика привела к снижению уровня образования в Южном Азербайджане и других областях, где проживают этнические меньшинства. Курды, балучи, ахвазские арабы, туркмены и другие этнические меньшинства также сталкиваются с подобной дискриминацией.

Более того, взрослых принуждают работать на персидском языке, что приводит к экономической дискриминации против этнических меньшинств Ирана и заставляет южных азербайджанцев и других жить за чертой бедности.

Также подавляются занятия на азербайджанском языке и других языках, таких как курдский и арабский. Например, азербайджанская поэзия Шахрияра подвергается преследованиям, цензуре и другим формам дискриминации. Все это влияет на уровень грамотности в Южном Азербайджане и других регионах этнических меньшинств в Иране", - пишет автор.

Региональные и мировые силы должны действовать против иранского терроризма

В завершение в статье подчеркивается, что массовая бедность в Южном Азербайджане и других регионах, где проживают этнические меньшинства, позволяет Ирану использовать внутренние ресурсы, такие как углеводородные запасы в Аль-Ахваз и минерально-сельскохозяйственные ресурсы в Южном Азербайджане и других регионах, что способствует ирано-персидской гегемонии: "Региональные и мировые силы должны поддержать национальные движения Южного Азербайджана, Аль-Ахваза и других притесненных наций, находящихся под иранским давлением, чтобы сдержать нахальство режима мулл".