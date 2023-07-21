Позорная армянская роль: от "батальона Баграмяна" в Грузии до батальона "Арбат" в Украине

Автор: Акпер Гасанов

Не долго музыка играла, "Абрек" не долго танцевал. Армянский батальон "Арбат", принимавший участие в церемонии проводов в армянском соборе в Москве 2 июля и который входил в состав интернациональной бригады "Пятнашка", был разбит на Донецком направлении фронта. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Уточняется, что батальон приступил к участию в войне России против Украины всего два дня назад. Как тут не вспомнить известный анекдот, в финале которого один армянин грустно сообщает другому: "Вачика помнишь? Так вот он тоже скончался!".

Вот и тут скончались армянские наемники. Не один, а многие, оптом, так сказать. Интересно, как будет по-армянски припев песни "И молодая не узнает, какой у парня был конец"?

Тут уместно вспомнить, с каким чисто армянским пафосом была обставлена отправка в Украину членов батальона "Арбат". Собрались они в одной из армянских церквей в России, начали позировать перед объективами, интервью раздавать. Один из его руководителей Айк Гаспарян, позывной "Абрек", ранее получавший награду в РФ, с гордостью рассказывал о том, какой он опыт получил, будучи членом ЧВК "Вагнер". Он и собравшиеся в батальоне "Арбат" армяне гордились я тем, что убивали и планировали дальше убивать украинцев, на их же земле.

Так что, произошло возмездие. Справедливое и быстрое, доказавшее готовность армян играть роль палачей в чужих войнах. Как тут не вспомнить позорные страницы деятельности "батальона Баграмяна" в грузино-абхазской войне?! Армяне воевали вместе с сепаратистами в составе первого пехотного батальона, второго мотострелкового батальона, в подразделениях Сухуми, Пицунды и Гагры.

После взятия Сухуми в конце сентября 1993 года со стороны абхазских сепаратистов, армянский батальон начал осуществлять зверства по отношению к мирным гражданам грузинской национальности. В ходе атаки города массовый характер приобрели насилие и грабеж грузинского населения. На улицах и площадях города армяне убивали мужчин, женщин, детей и стариков. По словам свидетелей тех событий армяне многих мирных жителей подвергали пыткам, они на глазах у родителей убивали их детей, уничтожали целые семьи. Многие жители вынуждены были спасаться бегством.

Ровно тоже самое члены батальона "Арбат" собирались делать в Украине, в отношении мирного населения этой страны. И их также, как и всех армянских боевиков, благословляли в ААЦ. Как тут не вспомнить о позорной роли ААЦ в разжигании армяно-азербайджанского конфликта? Как не упомянуть провокаторов в рясе, которые поощряли захватнические планы мирового армянства?!

А как не упомянуть о позорной деятельности российско-армянского олигарха Рубена Варданяна?!

""Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", - говорилось в недавнем сообщении на сайте Центра.

Тут следует напомнить, что правительство Украины ввело санкции в отношении Варданяна еще в октябре 2022 года. Но очередное напоминание о том, что Варданян является нерукопожатным персонажем, не помешало. Тем более, что бывший полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин), руководивший в 2014 году диверсионными операциями на Донбассе, сделал очень интересное признание о прошлом Варданяна.

Стрелков также сообщил, что Варданян является одним из спонсоров бывшего главы "Донецкой народной республики", а ныне депутата Госдумы России Александра Бородая - одного из украинских коллаборационистов, ответственных за разжигание сепаратизма в Донбассе и аннексию Крыма в 2014 году. Вот такая вот история, доказывающая позорную роль многих армян в российско-украинской войне.

В связи с этим хочу указать на то, что Армения, претендовавшая некогда на статус "островка демократии на Южном Кавказе" ни одной гривной не помогла Украине. Более того, Армения, по своей сути оставаясь форпостом России на Кавказе, содействует РФ в обходе западных санкций. Примеров тому было великое множество. А последний, на данный момент, привела влиятельная Financial Times.

Издание отметило, что экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос более чем в 200 раз за 2022 год. В январе 2022 года его объем составлял $800 000, а к январю 2023-го взлетел до $180 млн. У Армении нет собственного автомобильного производства, продавцы закупают на западном рынке подержанные машины, которые оказались недоступны в России из-за санкций.

Все эти факты уместно было бы швырнуть в лицо тем ангажированным адвокатам Армении и армянства, позволяющим себе что-то вякать в адрес Азербайджана, который всегда и открыто поддерживал Украину: политически и экономически. Последний пример - Президент Ильхам Алиев подписал указ о выделении $7.6 млн. на закупку и передачу электрооборудования для Украины.

"Приветствую решение о выделении помощи на закупку энергетического оборудования для нужд Украины. Эта поддержка дружественного Азербайджана важна для обеспечения стабильности энергетического комплекса Украины перед лицом постоянных атак", - такую благодарственную запись в своем Twitter-аккаунте оставил Президент Украины Володимир Зеленский.

Армению ему, как и всем украинцам, благодарить не за что. Тем более, что армянские головорезы едут в Украину с целью убийства украинцев. Едут, но находят тут быструю смерть.