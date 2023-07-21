Дашнаку Асляняну запретили въезд в Армению

Гражданину Нидерландов, члену АРФ "Дашнакцутюн" Аслану Асланяну запретили въезд в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян

"В аэропорту "Звартноц" у него отобрали паспорт и заставили ждать десять часов, перед тем как сообщить, что его въезд в страну запрещен", - написала она в соцсети.

Это не первый случай - ранее persona non grata в Армении были признаны двое международных руководителей АРФД Мурад Папазян и Масис Абрамян, и член молодежного союза АРФД "Гарегин Нжде" в Нидерландах Сюне Абрамян.