Акции протеста - последнее, что осталось в арсенале армянских сепаратистов

Акции протеста - это последнее, что осталось в арсенале армянских сепаратистов в Карабахе. Они уже испытывают стресс от успехов планомерной политики Президента Ильхама Алиева. В то же время заявления президента Европейского Совета Шарля Мишеля на последней встрече в Брюсселе похоронили надежды сепаратистов. Позитивное отношение Мишеля к реализации гуманитарной помощи через Агдам не на шутку встревожило сепаратистов и стоящих за ними сил. Очевидно, что эта договоренность по сути была согласована между руководством Азербайджана и Армении. Оказание гуманитарной помощи карабахским армянам через Агдам - позиция, установленная по итогам встречи в Брюсселе. Это является очередным политико-дипломатическим успехом Президента Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az председатель общественного объединения офицеров запаса по просвещению молодежи, военный эксперт Эмин Гасанлы.

По его словам, доставка Азербайджаном помощи в Ханкенди означает начало реинтеграции.

"Создается канал связи между проживающими в Карабахе армянами и Азербайджаном. Правительство нашей страны неоднократно заявляло, что считает своими гражданами проживающих в Карабахе армян, за исключением сепаратистов и террористов. Карабахские армяне, как и другие граждане нашей страны, могут пользоваться возможностями и привилегиями, созданными государством. Естественно, с началом процесса реинтеграции водо-, электро- и газоснабжение Ханкенди будет осуществляться через Азербайджан. После этого поставки из Ирана и Армении в Карабах будут прекращены. Затем в Ханкенди поступит в обращение азербайджанский манат", - пояснил военный эксперт.

Комментируя последнее провокационное заявление МИД России в адрес Азербайджана, наш собеседник отметил:

"В российском МИД и госаппарате немало представителей армянской национальности и лиц, сочувствующих армянам. Именно эта группа очень обеспокоена тем, что Азербайджан решит вопрос реинтеграции без единого выстрела. Стоит подчеркнуть, что ответ МИД Азербайджана российскому внешнеполитическому ведомству был вполне адекватным. Также было очень важно, что посол Азербайджана в России встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны и довел до его сведения нашу позицию".

Абдул Керимханов