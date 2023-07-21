https://news.day.az/politics/1582929.html МИД Азербайджана осудил сожжение Корана в Швеции
МИД Азербайджана осудил сожжение Корана в Швеции
Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило акт сожжения Корана в Швеции, сообщает в пятницу Day.Az.
"Мы решительно осуждаем подлый акт сожжения Корана в Швеции. Мы призываем власти принять все необходимые меры против виновных и предотвратить повторение подобных преступлений на почве ненависти", - говорится в публикации министерства в Twitter.
Напомним, что 28 июня, в день празднования Курбан-байрам - одного из самых больших праздников для мусульман, в столице Швеции Стокгольме два человека сожгли Коран возле мечети в присутствии сотрудников полиции.
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