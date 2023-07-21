МИД Азербайджана осудил сожжение Корана в Швеции

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило акт сожжения Корана в Швеции, сообщает в пятницу Day.Az.

"Мы решительно осуждаем подлый акт сожжения Корана в Швеции. Мы призываем власти принять все необходимые меры против виновных и предотвратить повторение подобных преступлений на почве ненависти", - говорится в публикации министерства в Twitter.

Напомним, что 28 июня, в день празднования Курбан-байрам - одного из самых больших праздников для мусульман, в столице Швеции Стокгольме два человека сожгли Коран возле мечети в присутствии сотрудников полиции.