https://news.day.az/politics/1582937.html Продолжаются боевые учения «Волна Хазри» для обороны каспийской энергетики - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются боевые учения «Волна Хазри» для обороны каспийской энергетики - ФОТО - ВИДЕО
Тактические учения "Волна Хазри" по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются.
Как сообщили Day.Az в минобороны, на очередном этапе учений были выполнены задачи по нейтрализации террористической группировки, базирующейся на одном из островов в море, и выполнению боевых действий по предотвращению диверсионно-террористических атак.
Все поставленные задачи успешно выполняются во взаимодействии ВМС, Сухопутными войсками, ВВС и Береговой охраной Государственной пограничной службы.
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