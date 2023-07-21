https://news.day.az/politics/1582960.html Кабмин обсуждает Нахчыван
Кабмин обсуждает Нахчыван
В Кабинете министров Азербайджанской Республики состоялось заседание в связи с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".
Как сообщили в пятницу Day.Az в Кабинете министров, "Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы" утверждена распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 июня 2023 года.
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