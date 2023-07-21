Провокационное заявление Зампреда Госдумы Петра Толстого бросает тень на отношения между Азербайджаном и Россией

Провокационное заявление заместителя Председателя Государственной Думы Российской Федерации Петра Толстого бросает тень на отношения между Азербайджаном и Россией и наносит ущерб дружественным отношениям между государствами. Азербайджан был, есть и будет существовать, а Петру Толстому пора смириться с новыми реалиями в регионе.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

По словам парламентария, Азербайджан имеет древнюю и богатую историю и традиции государственности.

"Во время присутствия России на Кавказе там были генералы, деятели культуры и искусства Азербайджана. Это является наглядным проявлением богатой государственной истории и культурного наследия Азербайджана", - заявила Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что Азербайджан уже более 30 лет является независимым государством и развивается во всех сферах.

"С каждым днем ​​растет авторитет Азербайджан в мире, укрепляются наши международные позиции. Азербайджан - страна, пользующаяся большим уважением и симпатией во всем мире. В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия проявила свою храбрость и героизм, в результате чего Азербайджан сумел освободить свои земли от оккупации", - напомнила парламентарий.

Как подчеркнула депутат Милли Меджлиса, сегодня Азербайджан является независимым государством в прямом смысле этого слова, проводит независимую политику и не зависит ни от каких других стран, в том числе от России.

"Антиазербайджанская позиция Затулина, Милонова и других проармянски настроенных лиц наносит ущерб азербайджано-российским отношениям. К сожалению такая линия продолжается и число проармянски настроенных лиц только увеличивается", - заключила Севиль Микаилова.