Международный суд удалил свою публикацию на странице в Twitter в связи с решением отклонить иск Армении о том, чтобы Азербайджан отозвал своих пограничников с пограничного пункта пропуска "Лачин" и Лачинской дороги, сообщает в пятницу Day.Az.

Очевидно, что Международный суд не смог противостоять давлению, которое оказывало на него армянское лобби. С тех пор публикация, датированная 14 июля, исчезла.

Хотя решение суда было справедливым, поскольку это было абсолютное право Азербайджана установить пограничный контрольно-пропускной пункт на Лачинской дороге с целью предотвращения незаконной переброски личного состава, боеприпасов, мин и другой военной техники из Армении армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана.

С тех пор Армения отчаянно пытается воспрепятствовать мирным переговорам с Азербайджаном, а также интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Многочисленные кадры, полученные с границы, на которых видно, как мимо контрольно-пропускного пункта проезжают автомобили МККК с гуманитарными грузами, а также самих армянских жителей Карабаха, являются абсолютной противоположностью тому, что пропагандирует Армения.

Таким образом, это был еще один "ход" армянской стороны, чтобы намеренно препятствовать мирному процессу с Азербайджаном, продолжать распространять ложь, и, к сожалению, Международный суд, похоже, поддерживает это.