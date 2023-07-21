Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили ситуацию в регионе

21 июля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией, меры по обеспечению мира и стабильности в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и существующие трудности в этом направлении.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.