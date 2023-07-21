Толстому и другим может и не нравится, но Азербайджан поступает так, как считает нужным

Заявление депутата Госдумы России Петра Толстого представляет собой ни что иное, как попытку бросить тень на межгосударственные отношения Азербайджана и России, а также противоречит духу подписанной президентами двух стран Декларации о союзническом взаимодействии.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

Он отметил, что в последние годы азербайджано-российские отношения развиваются по восходящей линии, но, к сожалению, проармянские политики России пытаются подорвать отношения между двумя странами, делая враждебные и провокационные заявления.

"Одним из вызывающих сожаление моментов является расширение пропаганды против Азербайджана в российской прессе. Я не считаю эту информационную атаку на нашу страну случайностью после заявления МИД России касательно Лачинской дороги. Но они забывают, что Азербайджан - независимая страна и ни от кого не зависит. Сегодня Азербайджан является активным членом системы мировых государств. Азербайджан также председательствует в Движении неприсоединения, второй по величине организации в мире. Он также был избран непостоянным членом СБ ООН и председательствовал в этой организации. К тому же, Азербайджан не зависит от России и уже 32 года является независимым и укрепляет свою независимость", - отметил депутат.

По словам Бадамова, азербайджано-российские отношения построены на основе взаимного уважения.

"Азербайджан, в отличие от Армении, предпринимает шаги не по чьей-то инициативе, а самостоятельно. Несмотря на недовольство Толстого, Затулина, Милонова и других, Азербайджан продолжает отношения со всеми странами как независимое государство. Те, кто смотрят на Азербайджан глазами врага, должны знать, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность на поле боя. Сегодня страна также регулирует внутренние вопросы в соответствии с внутренним законодательством, не обсуждая их ни с кем. Также территории, где проживают армянские жители в Карабахе и где временно размещены российские миротворцы, являются составной частью суверенной территории Азербайджана", - подчеркнул он.

"Такие люди, как Толстой и Затулин, вместо того, чтобы говорить об исполнении трехстороннего заявления, пытаются оправдать Армению.

Но Азербайджан по-прежнему демонстрирует гуманизм, оставляя Лачинскую дорогу открытой для гуманитарных действий и требуя от Армении выполнения трехстороннего заявления. Они должны знать, что Азербайджан не намерен вечно пребывать в состоянии ожидания. Так же, как и через 30 лет мы обеспечили целостность своей страны на поле боя, так же и в вопросе проживающих в Карабахе армян поставим точку, решив эти вопросы в соответствии с законодательством Азербайджана", - сказал Бадамов.