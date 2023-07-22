Петр Толстой подложил толстую свинью Кремлю

Автор: Байрам Эльшадов

Весьма провокационное заявление Заместителя Председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого стало одной из важных тем для дискуссий в обществе и среди экспертов в Азербайджане. Это не должно удивлять или смущать, в силу того, что Азербайджан и Россия являются давними партнерскими странами и такие заявления накладывают негативный отепчаток на положительную динамику отношений между Баку и Москвой.

Скорее всего, слова чиновника не отражают официальную позицию Москвы. Однако, несмотря на это, неосторожные высказывания зампреда Госдумы показывают, что он слабо знаком со спецификой двухсторонних отношений и не осознает потенциальную опасность своих слов.

Слова Толстого абсолютно неуместны, особенно для человека, который наделен определенным спектром полномочий в рамках своей должности. Есть несколько моментов, которые необходимо затронуть в данном контексте. В первую очередь, отсутсвие понимания процессов, которые происходят на Кавказе. Российский чиновник в своих комментариях обсуждает существование мифической третьей стороны в переговорном процессе.

Такой подход весьма опасен для самой России, которая стремится сохранить свое влияние на переговорном процессе. Ведь если отталкиваться от этих слов, получается, что Петр Толстой не согласен с официальной позицией Москвы, которая полностью и безоговорочно признает территориальную целостность Азербайджана. А это весьма серьезное нарушение договоренностей, которые имеются между Баку и Москвой. Еще одна опасность слов Толстого заключается в том, его слова могут быть трактованы как поддержка сепаратизма, что создает некоторые риски для Москвы, в первую очередь геополитические и репутационные. И, наконец, третий пункт, такие слова не помогают усилиям Москвы в вопросе нормализации отношений на Южном Кавказе. С точки зрения геополитических интересов, потенциальный урон для Москвы может быть значительным.

Что касается экономической "зависимости" от Москвы, необходимо понимать, это явная неправда. И дело не в том, что Азербайджан независимо от России, или от какой-либо другой страны, строит свои экономические отношения с иностранными партнерами. Ошибка Толстого заключается в том, что в высоко глобализованном мире все зависят друг от друга. Есть проекты, с участием России, которые невозможны или значительно усложняться без участия Азербайджана. В качестве примера можно привести транспортные проекты, в частности, коридор Север-Юг. Таким образом, выстраивание экономических отношении с позиции, которую видит российский чиновник, невозможны. В партнерских отношениях не существует зависимости, существует взаимозависимость.

В каком-то смысле, такие высказывания не вызывают чувство шока в Азербайджане, так как ряд российских СМИ периодически демонстрирует тенденцию к весьма несбалансированному покрытию информации, касающейся Азербайджана в целом и урегулирования отношений с Арменией в частности. Периодически такие выпады имеют место быть, и зачастую их можно объяснить личными симпатиями спикеров.

Последний момент, который хотелось бы затронуть. Недавние заявления МИД РФ, которые также были, выражаясь дипломатично, вызывающими вопросы, показывают, что антиазербайджанские силы принялись за деятельность, направленную на подрыв отношений между Москвой и Баку.

В такой ситуации в Москве должен быть проведен трезвый анализ, который поможет сформулировать внешнеполитический подход к ситуации. Потому что после последних заявлений, у некоторых людей могло создаться впечатление, что позиция людей выступивших с оценкой Азербайджана, основывалась на эмоции, а не на рациональные доводы