Выступление Президента Ильхама Алиева дало мощный импульс Шушинскому глобальному медиафоруму

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева дало мощный импульс Шушинскому глобальному медиафоруму.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман после выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Благодарю Президента Ильхама Алиева за такой откровенный, искренний, очень глубокий, очень важный разговор. Президент Ильхам Алиев более двух часов провел встречу с лидерами мирового медиа-сообщества, отвечал на все вопросы откровенно, подробно, убедительно, аргументированно. Я сейчас обменивался впечатлениями с нашими коллегами, друзьями из разных стран. Это произвело на них просто неизгладимое впечатление. Как он знает проблемы, и как глубоко погружен в них. Сегодняшний разговор был просто невероятным. Обсуждали все темы - и международные и внутренние и самые актуальные проблемы для Азербайджана, связанные с заключением мирного договора с Арменией, стратегические вопросы развития страны, видение Президента Ильхама Алиева как лидера Движения неприсоединения. Все это для нас было огромным подарком от Президента Ильхама Алиева. Это дало мощный импульс всему форуму. Я думаю, что следующие два дня работы форума, мы все будем воодушевлены встречей с Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Гусман.

Отметим, что на Форуме, проводимом по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана, принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума планируется обсуждение представляющих глобальное значение актуальных вопросов медиа и информационно-коммуникационной сферы. Руководители известных и влиятельных мировых СМИ, эксперты обсудят новые инструменты в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху, цифровую трансформацию, медиаменеджмент в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, потребительские тенденции в новых медиа и вопросы медиаграмотности, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие темы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива о создании медиаплатформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где проводятся многочисленные международные мероприятия, сегодня впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в информационно-коммуникационной сфере, известных журналистов.