Заявление Зампреда Госдумы Петра Толстого противоречит нормам межгосударственного общения

Автор: Низами Сафаров, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики



Заявление депутата Государственной Думы Петра Толстого, занимающего также пост вице-спикера, следует расценивать в качестве шага, находящегося в полном противоречии с принципами и нормами межгосударственного общения, явно идущего вразрез с отношениями союзнического взаимодействия между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

К глубокому сожалению, это не первая попытка со стороны депутатов высшего представительного органа России, и, прежде всего, К. Затулина, В. Милонова, а также П. Толстого, исказить суть происходящего в Карабахском регионе, подорвать усилия нашей страны, предпринимаемые для установления режима долговременного мира, безопасности и стабильности всего региона.

Как было подчеркнуто Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху IV Промышленной революции", региональное развитие Южного Кавказа в основном зависит от улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией. Однако нормализация взаимоотношений между сторонами вооруженного конфликта, ставшего достоянием истории, приходится не по вкусу отдельным политическим деятелям, выступающим с разного рода провокационными заявлениями.

Никто не должен забывать, что Азербайджан - суверенное государство, проводящее самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на обеспечение своих национальных интересов. Стоит еще раз напомнить нашим злопыхателям, что п. 1 Декларации от 22 февраля 2022 года, под которым стоят подписи глав государств, предусматривает, что Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой.

Азербайджан не никогда не позволял и не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела. Всё, что предпринимает наша страна на своей государственной территории, находится в рамках ее суверенных прав и полностью согласуется с нормами международного права.

Сегодня основными, жизненно важными проблемами для всего региона Южного Кавказа являются подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, демаркация и делимитация государственных границ, разблокирование транспортных коммуникаций, реализация нового формата сотрудничества, представляющего собой результат завершения вооруженного конфликта. Именно на решение этих проблем направлены усилия нашей страны, и именно в этом русле должны были бы действовать соседние государств и представляющие их официальные лица, поскольку установлению мира и режима международной безопасности не имеется какой-либо разумной альтернативы.