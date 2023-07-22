В России не понимают, какой урон стране наносят милоновы, затулины. Теперь зампред Госдумы "отличился"

Строить политику путем угроз - это плохая практика, от которой нужно уходить. Любое заявление, да еще лица, обличенного высокой должностью, бьет по двусторонним отношениям. Страны, как и люди, имеют право проживать свою жизнь так, как они считают нужным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Мы уже привыкли к тому, что в российском эфире и СМИ допускаются нелицеприятные высказывания в наш адрес. Как правило, это либо клевета, либо искажение фактов, либо угрозы. Чего только не обещали и не грозили российские деятели разного калибра сделать с Азербайджаном всякий раз, когда его шаги казались России противоречащими ее интересам. Интересы Азербайджана тут не рассматривают в принципе. Когда-то все это нас очень задевало, теперь же вызывает больше просто "спортивный интерес". Выступления аналитиков, экспертов, называющих себя кавказоведами, с антиазербайджанскими заявлениями, это настоящее шоу. Мы таких насмотрелись и наслушались. Но заместитель председателя Госдумы Петр Толстой - это совсем другой уровень, совсем другой калибр, и рассматривать его заявления как заказное политическое шоу мы не можем. Это уже серьезно и требует внимания.

Последние заявления господина Толстого противоречат нашим отношениям с Россией. Эти отношения сохраняются теплыми и хорошими на протяжении многих лет. Руководители наших государств приложили достаточно усилий для того, чтобы они оставались на высоком уровне. Мы имеем договора, способствующие стратегическому партнерству, у нас хорошее экономическое сотрудничество, в Азербайджане проживает большая русская община, в России - немалая азербайджанская. Заявление о том, что без России, мол, не будет и Азербайджана, противоречат духу этих отношений. Не думаю, что оно прозвучало случайно. Случайностей, особенно в политике и особенно на столь высоком официальном уровне не бывает. Сам российский вице-спикер может удивиться такой реакции, мол, а что он такого сказал. Но на самом деле сказано было достаточно для того, чтобы добавить еще одну трещину в двусторонние отношения.

Азербайджан - независимая страна, и ставить его существование в зависимости от присутствия или существования какого-то другого государства, в том числе России, несерьезно. Мы своими силами добились экономической независимости, которая, как отметил ранее Президент Ильхам Алиев, принесла нам независимость и политическую. Мы своими силами отвоевали свои земли, оккупировавшиеся тридцать лет при молчаливом одобрении всего мира. Все шаги, предпринимаемые Баку, предпринимаются в правовой плоскости. Мы действуем исключительно в рамках своих границ и своих обязательств перед международным правом. Любые действия Азербайджана на своей суверенной территории - это его суверенное право, закрепленное за ним уставом ООН. Я бы посоветовал всем тем, кто пытается что-то навязать нам, пусть оглянутся на свои собственные проблемы. Как правило, их у критиков Азербайджана предостаточно. И Россия - одна из первых в этом ряду. Прежде чем высказываться в духе Петра Толстого, пусть в России в следующий раз подумают о том, кто останется рядом с ними в результате такой политики. Строить политику путем угроз - это плохая практика, от которой нужно уходить. Любое заявление, да еще лица, обличенного высокой должностью, бьет по двусторонним отношениям. Страны, как и люди, имеют право проживать свою жизнь так, как они считают нужным.

Азербайджан в отличие от Армении ни политически, ни экономически, ни в военном плане не зависит ни от кого, в том числе от России. В случае разрыва, могут иметь место какие-то моменты, но, уверяю, они не будут для Азербайджана слишком уж чувствительными, он способен это пережить. И пусть господин Толстой не обольщается. Это не значит, что в Баку кто-то хочет разрыва с Москвой. Могу со всей ответственностью сказать, что это не так. К сожалению, за тридцать лет не союзных отношений российская сторона давала немало поводов для того, чтобы отвернуться от нее, но мы этого не сделали. Азербайджан - это очень надежный партнер. Мы всегда доказывали это своими действиями, своим поведением. Думаю, внешнюю политику Баку можно назвать уникальной в этом плане.

Всегда удивляюсь такому отношению к Азербайджану с российской стороны. Оно совершенно не оправдано и не логично. Наверняка, все помнят, сколько грязи лилось на нашу страну из российского эфира во время 44-дневной войны. Различного сорта говоруны злословили и клеветали в наш адрес, определенным образом мотивируя российскую аудиторию и оправдывая агрессора. И это при том, что на фронте воевали, гибли и демонстрировали мужество и русские граждане Азербайджана, их соплеменники. Выполнявших свой гражданский долг граждан русской национальности называли чуть ли не предателями, оскорбляя память погибших русских героев Азербайджана.

Между тем, Азербайджан не давал никаких поводов для такого отношения. На протяжении столетий в наших взаимоотношениях проглядывается только один путь - честности и дружественности со стороны азербайджанского народа. Россия должна ценить тот факт, что, несмотря ни на что, в Азербайджане никогда не было антироссийских настроений. К русским всегда было позитивное отношение. Баку всегда старался поддерживать ровные и честные отношения, сглаживать углы, никогда не пытался ударить в спину и предать, даже когда это сулило выгоду. В России очень любят по любому поводу вспоминать о Второй мировой войне. Пусть вспомнят и о том, что маленький Азербайджан дал фронту то, без чего не было бы Победы - нефть, а с войны не вернулась почти что треть его мужского населения.

Нужно не забывать о прошлом и смотреть в будущее. Однако это будущее строится не на мыльных пузырях, а на сегодняшних отношениях, которые российская сторона почему-то старается испортить. Отношения строятся не только на подписанных документах, но и на отношении к твоей стране. Когда какой-то эксперт или депутат выходит в эфир и предлагает бомбить стратегическую инфраструктуру Азербайджана, в Баку могут ничего не сказать, но противная сторона не должна сомневаться, что эти слова приняты к сведению и из них сделаны определенные выводы. Что мы должны думать, например, о том, кто искажает нашу историю и заявляет, что нас как народа никогда не было? И такую провокационную чушь далеко не всегда озвучивают лица армянской национальности, чем можно было бы оправдать хамские высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

Отношения между людьми можно проецировать на отношения между странами. Разве для того, чтобы с кем-то подружиться, вызвать чью-то симпатию или наладить совместный бизнес, мы забрасываем другого человека камнями и угрозами? Нет, мы стараемся быть милыми, демонстрировать дружественность, расположение, показывать себя интересными другому человеку. Так же обстоит дело и со странами. Если страна хочет быть интересна, она должна демонстрировать расположение, свою нужность и готовность к честному партнерству. Если говорить конкретно о России, то эта огромная держава делает все, чтобы лишиться последних друзей. Между тем, после распада Союза она могла пойти другим путем. Стать центром притяжения для постсоветских стран, показать себя нужной, заинтересовав общими интересами и выгодой такого партнерства. Вместо этого она сделала все для негативного отношения к себе и продолжает своими действиями и заявлениями его нагнетать. Удивительно, что российские политтехнологи не понимают, какой урон наносят России все эти милоновы, затулины и прочие. Теперь вот заместитель главы Госдумы отличился.

России стоит брать пример с Евросоюза. Почему другие страны тянутся к ЕС? Потому что видят интерес для себя, видят экономические и политические выгоды. В случае же России все наоборот - она старается удерживать страны около себя не интересами, а угрозами. Так друзей не зарабатывают. Пора уже осознать, что все бывшие союзные республики уже тридцать лет как независимые государства. Заставить их себя любить путем угроз контрпродуктивно.

Повторю - несмотря ни на что, в Азербайджане всегда хорошо относились к России и русским, здесь до сих пор говорят на русском языке, здесь до сих пор достаточно много школ с русским языком обучения. В нашей стране благополучно и без проблем проживают более ста тысяч граждан русской национальности. Русские Азербайджана интегрированы в азербайджанское общество и при этом сохраняют свою идентичность, свою культуру, свой язык. И все это происходит совершенно естественно, а не для того, чтобы нравиться России и лебезить перед ней. Эти моменты нужно учитывать и ценить их. За всю историю российско-азербайджанских отношений не удастся найти ни одного факта, когда бы Азербайджан нанес удар российской стороне, целенаправленно ущемил ее интересы. Она хочет сохранить свои позиции на Кавказе? На здоровье. Но не за счет наших интересов. Карабахский регион - это наша суверенная территория, и что и как там будет, решать будем только мы. Если Россия считает свои интересы в этой связи ущемленными, это ее проблемы.

Лейла Таривердиева