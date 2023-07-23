Чего так страшно боится Рубик Варданян?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Неугомонная бестолочь Рубик Варданян, которого прогнали с кресла так называемого "госминистра", в последние несколько дней активизировался и выплевал ряд очередных провокационных и расистских заявлений от имени карабахских армян, которые ввиду созданных сепаратистами препятствий остаются без возможностей, предлагаемых Азербайджаном.

Для начала напомним, что сказал этот политический выкидыш. В своей Телеграм-канализации Рубик, в частности, заявил, что требует организации гуманитарного воздушного коридора. По его словам, это единственное решение в сложившихся условиях - обеспечить воздушный коридор для доставки продовольствия и других необходимых товаров.

"Воздушный коридор может быть организован различными международными организациями, имеющими право на перевозку соответствующих грузов, вне зависимости от согласия страны, инициировавшей блокаду. Нужно поднимать вопрос о воздушном коридоре, потому что Азербайджан не намерен разрешать нам получать продовольствие из Армении, а мы не позволим транспортировать какие-либо товары из Азербайджана", - написал не похудевший ни на один грамм за все время "гуманитарного кризиса" Варданян.

Ну, а действительно, с чего ему терять вес? Рубик-джан только набирает в килограммах, ведь, во-первых, нет никакой блокады, что доказывалось много раз не только азербайджанской стороной, но и самими армянами, разоблачавшими самих себя в соцсетях. А, во-вторых, талоны то он ввел зачем? Чтобы прибрать к рукам все продовольствие. Один лишь вид Варданяна подтверждает то, что он нагло лжет, рассказывая сказки о всяких "гуманитарных кризисах". Голод, если даже он есть, спровоцирован лично им, ведь введенные им талоны только испортили ситуацию в зоне временной ответственности российских миротворцев точно также, как и вся его деятельность в целом.

Особенно умиляет, как он использует местоимение "мы". "Мы не примем, мы не позволим, мы требуем"... А кто эти "мы", если даже с точки зрения сепаратистов Варданян - никто? Ведь пинок с кресла Рубен получил неспроста, а теперь пытается показать, как он якобы на самом деле беспокоится об армянах Карабаха?

Что же до воздушного коридора, сколько бы Рубик ни трындел о применении силы (которой у него, кстати, нет), дело тут простое - любой летательный аппарат, посмевший несанкционированно войти или вторгнуться на территорию Азербайджана вопреки нашему суверенитету и международному праву, будет превращен в обломки и металлолом.

Заявления Варданяна носят за собой характер очередного бестолкового шоу, целью которого является запутать международное сообщество, ввести его в заблуждение посредством лживой армянской пропаганды и сформировать неправильное мнение вокруг Карабахского экономического региона Азербайджана.

За все время своего никчемного нахождения на азербайджанских территориях, миллиардер-беглец только и бил в барабан, требуя гуманитарную помощь чуть ли не от всей планеты. А теперь, когда Азербайджан сам предложил помочь армянскому меньшинству Карабаха, то помощь вдруг оказалась не нужна. Ну-ну. Попахивает расизмом, но, впрочем, ничего другого от Варданяна ожидать и не стоило. Это истинное его лицо и ему подобных.

Оказание гуманитарной помощи, особенно создание воздушного коридора, может происходить тогда, когда у населения конкретного района нет возможности получить помощь откуда-либо еще. А Азербайджан заявил, что готов транспортировать товары в Карабах. То есть путь есть. Преграду пытаются создать всякие варданяны и араики, обеспокоенные тем, что армянское меньшинство поймет на деле, что в Баку никто не врал, когда речь шла о равных правах для всех граждан нашей страны. Так что претензии Варданяна и ему подобных не имеют под собой никаких оснований. Это лишь страх, попытка надышаться перед полным крахом.