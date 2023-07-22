Новые выкрутасы армянского "Паниковского": о мифических планах Рубена Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

"Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его как тореадор, - одним ударом! Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!", хвастливо рассказывал "великому комбинатору" о своем прошлом и своих "талантах" Михаил Самуэлевич Паниковский. Приблизительно такое же прошлое и такие же "таланты" имеются и у российско-армянского олигарха Рубена Варданяна. Разница лишь в масштабах афер.

Другое дело, что Рубен Карленович с упоением рассказывает не о краже очередного гуся, а о мифических планах, которым не суждено сбыться. Но блеск в глазах, гордость за содеянное- ровно такие же, как у Паниковского. Что он выкинул на сей раз? Предложил клоунам, которые считают себя "карабахскими парламентариями", осуществить целый ряд шагов.

По мнению московского засланца никем не признанные сепаратисты должны потребовать от властей Армении весь пакет истории переговоров между Арменией и Азербайджаном за последние пять лет. Да, именно так. Яйца собираются учить курицу под патронажем Варданяна, который, судя по всему, видит себя главным петухом в этом курятнике.

Представляю себе, как ошарашен будет таким поворотом премьер-министр РА Никол Пашинян. Не знаю, предложит ли он Варданяну попробовать получить еще и ключ от квартиры, где деньги лежат, дырку от бублика и мертвого осла уши или просто проигнорирует он Рубик-джана. Но наглости Варданяну, конечно, не занимать. Она, судя по всему, составляет его второе счастье. В бизнесе это, возможно, способно принести успех. Но тут - большая политика, в которой Варданян играет роль пешки.

Да, пешка эта говорлива и нахраписта. Но петух, как бы громко он не кукарекал, остается петухом. И отношение к нему соответствующее. Впрочем, московский засланец в Ханкенди продолжал загибать пальцы. Предлагает он исключить подписание любого документа от имени "арцаха" без согласия карабахских армян. Кто ему дал право говорить от имени всех них? Кто он такой вообще- официально и фактически? Никто, мелкий провокатор, не более того.

Реальность же состоит в том, что с 23 апреля по настоящее время, несмотря на попытки армянской стороны отговорить их от использования этого пункта пропуска и ложную пропаганду, 1927 человек пересекли границу, воспользовавшись пунктом пропуска. "Лачин". Так что, не все так однозначно с позицией карабахских армян, как о том мечтает Варданян. Который делает вид, что в не понимает абсурдности своих предложений.

Дело в том, что нет никакого народа "арцаха". Есть носители армянских паспортов, проживающие на территории Азербайджана. Их мнение нигде и никого не может интересовать. Ибо, они нарушают законы страны, на территории которой пока пребывают. Что до документов, то они уже подписаны. К примеру, трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Плюс, с тех пор Никол Пашинян успел несколько раз признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район.

И надежды армянской стороны на то, что что-то изменится в случае смены власти в РА, абсолютно беспочвенны. Нет, ну как можно верить в то, что реализуется призыв Варданяна "активизировать процесс признания "арцаха" другими странами"? Как бы простая логика должна подсказывать- если за почти три десятилетия, что азербайджанские земли находились под армянской оккупацией ни одно государство в мире, включая Армению, не признало мифический "арцах", то и сейчас этого не будет.

Плюс, хотелось бы понять, как предлагает Варданян активизировать этот процесс? Неужели всем карабахским армянам он предлагает поступить, как Араику Арутюняну, то есть изображать "акцию протеста", просто сидя на пластмассовом стуле с подушечкой?! Впрочем, самое смешное было в конце. Варданян предлагает "исключить шаги, способствующие упадку настроений в обществе".

То есть, сам факт упадка настроений им признан. А как поднять то, что упало? Можно попробовать Ким Кардашьян пригласить в Ханкенди. Только вот пошлет она Рубена Карленовича с его предложением куда подальше. И что тогда ему останется делать? Самому поднимать то, что упало у карабахских армян? Попробовать он может, но кем он после этого прослывет- вот в чем вопрос.

Ну а рассуждая шире, мы все помним, что бывает, когда армянская сторона начинает переоценивать свои возможности, выдавать желаемое за действительное и прибегать к провокациям и ультиматумам- об этом напоминают итоги 44-дневной войны. Так что, лучше не провоцировать официальный Баку.

Ведь, Рубен Варданян успеет убежать. Спрятавшись под грязным бельем российских миротворцев или прикинувшись шлангом- это уже детали. Главное- он улизнет, сверкая пятками, как только почувствует реальную опасность. Вот, о чем стоит помнить те карабахским армянам, которых он на что-то сейчас подбивает, слишком уж сильно походя на Паниковского, горделиво рассказывающего Остапу Бендеру о своем таланте гусекрада. Тем более, что Рубен Карленович, как и Михаил Самуэлевич, готов всех продать, купить и снова продать, но уже дороже.