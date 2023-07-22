https://news.day.az/politics/1583148.html Национальная пресса Азербайджана играет важную роль в продвижении интересов страны - МИД
Национальная пресса Азербайджана играет важную роль в продвижении интересов страны - МИД
Национальная пресса Азербайджана играет важную роль в продвижении интересов страны.
Как передает Day.Az, об этом в субботу говорится в публикации на странице в Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.
"Сегодня исполнилось 148 лет со дня создания национальной прессы Азербайджана.
Национальная пресса Азербайджана, начавшая свою историю в 1875 году с выхода в свет первого номера газеты "Экинчи", играет важную роль в продвижении интересов нашей страны.
Поздравляем дорогих работников медиа!", - говорится в публикации.
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