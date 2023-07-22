У профессиональных журналистов должны быть привилегии.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе Шушинского глобального медиа-форума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"После обретения Азербайджаном независимости в 1991 году появились независимые СМИ. У профессиональных журналистов должны быть привилегии. В медиа появились новые тенденции. Ряд вызовов касается и азербайджанских СМИ. Мы чувствуем это и в повседневной жизни", - сказал Гаджиев.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что в городе Шуша, где проводятся многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собираются руководители ведущих мировых медиа, журналистских организаций, авторитетные эксперты в области медиа, информационных коммуникаций и известные журналисты.