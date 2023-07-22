Внешнеполитическая стратегия Президента Ильхама Алиева - краеугольный камень развития современного Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Проходящий в жемчужине Азербайджана, городе Шуша, Глобальный медиафорум стал основной темой уходящей недели.

Как обычно, выступление Президента Ильхама Алиева было весьма обширным и глава государства поделился с местными и иностранными журналистами своей позицией по широкому спектру вопросов. Одно конкретное направление, которое вызывает большой интерес как внутри Азербайджана, так и за его пределами, - это внешнеполитический курс Баку в условиях волатильности мировой политики. Ответы Президента Ильхама Алиева на вопросы журналистов дали четкое понимание того, каким он видит эффективное построение внешнеполитической стратегии.

В частности, глава государства отметил формализацию союзнических отношений с Турцией, являющейся братской страной для Азербайджана, посредством подписания Шушинской декларации.

"После Победы во Второй Карабахской войне Азербайджан и Турция формализовали свои отношения. Эти отношения были де-факто отношениями между союзниками. Но мы формализовали их подписанием знаменитой Шушинской декларации. Это событие произошло в нескольких сотнях метров от этого отеля и возвело наши отношения на уровень союзнических. И это действительно большое достижение для наших стран, для наших народов. Эта декларация фактически открывает перед нами новые горизонты, хотя и до этого Азербайджан и Турция демонстрировали единство, солидарность и взаимную поддержку во многих областях. В контексте широкой повестки дня нашего сотрудничества она охватывает много областей, включая политические отношения, энергетику, торговлю, транспорт, оборону, оборонную промышленность и т.д.", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

В контексте развития отношений между братскими нациями Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важную роль личных отношений с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я думаю, моя личная дружба с Президентом Эрдоганом известна не только региональному, но и всему мировому сообществу. И это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности", - отметил глава государства.

Таким образом, построение взаимовыгодных и равных отношений с Анкарой остается одним из приоритетов внешней политики Баку. Азербайджан и Турция находятся в уникальной ситуации, в которой сотрудничество одновременно взаимовыгодно и облегчается очень близкими культурными и историческими связями между двумя странами.

В современных реалиях многие страны ограничиваются формализацией стратегических и союзных отношений с одной страной, так как заключение подобных договоров с другими участниками международных отношений может привести к более холодным отношениям с основными союзниками. Но в случае Азербайджана внешнеполитическая модель позволила также вывести отношения с Россией на небывалый уровень, благодаря Московской декларации.

"Думаю, что Декларация, подписанная в феврале прошлого года, - это этап в развитии отношений между Россией и Азербайджаном. Декларация вобрала в себя историю развития этих отношений, которые развивались по-разному в разные периоды независимости, но вышли на уровень стратегического партнерства, как обе страны это объявляли на протяжении многих лет. И это было на самом деле так, потому что, если посмотреть на объем работы, выполненной двумя странами, то видно, что обе стороны были нацелены на укрепление сотрудничества и на сотрудничество, нацеленное на конкретный результат", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Действительно, Баку и Москва смогли поднять отношения на новые высоты. И в случае Азербайджана это было сделано без ущерба для его отношений с другими странами, как ближнего зарубежья, так и с более отдаленными участниками международного сообщества.

В рамках выступления глава государства также коснулся отношений и с прочими странами, включая страны Африки и Центральной Азии, к примеру. Как в случае с Турцией и Россией, Азербайджану удалось наладить сотрудничество со странами региона по широкому спектру вопросов, основываясь на принципах дружбы и взаимного уважения к интересам друг друга.

Внешнеполитическая стратегия - одна из основ развития страны

В результате мы можем увидеть, что для Президента Ильхама Алиева одним из важнейших приоритетов во внешней политике страны является международное сотрудничество. Подход, основывающийся на укреплении международной торговли, сотрудничества между странами и кооперации в рамках международных организаций и форумов, стал основой национальной внешнеполитической стратегии.

Такой подход позволил Азербайджану гарантировать системное развитие отношений с близлежащими странами. В итоге, это привело к пониманию и поддержке позиции Баку в ключевые 44 дня.

Если говорить о роли продвижения торговых и экономических связей, то за последние десятилетия Баку удалось трансформироваться из нефтегазового экспортера в важного геополитического игрока на энергетической карте мира. Дальшейшее развитие зеленой энергетики уже встречено с энтузиазмом во многих европейских странах. Это дает серьезные основания предполагать, что с развитием этой отрасли позиции Баку продолжат укрепляться.

Но есть и менее очевидная сфера, которая лучше отражает роль внешнеполитической модели страны в ее трансформации. Азербайджан стал важным узлом в международных перевозках, благодаря маршрутам Север-Юг и Среднему коридору. Реализация этих проектов была бы невозможной без продвижения сотрудничества с заинтересованными странами региона и прочими зарубежными партнерами. Несмотря на то, что уже имеются серьезные успехи в направлении продвижения транспортного и логистического сотрудничества, очевидно, что эта сфера имеет еще больший потенциал. Этот потенциал можно будет реализовать благодаря имеющейся истории положительных взаимоотношений и результатов, которые видны невооруженным глазом.

Последний пункт, который хотелось бы рассмотреть в контексте анализа внешнеполитической стратегии, - это отношение к сотрудничеству в международных организациях и платформах в рамках внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева.

Эта тема является очень обширной и интересной, так как Азербайджан наглядно продемонстрировал то, что Баку способен реанимировать даже крупную платформу, которая находится в кризисе.

Не секрет, что Движение неприсоединения (ДН) стало одной из структур, которая стала терять актуальность после трансформаций в мире, которые произошли в 90-х годах. В течение значительного промежутка времени ДН, по сути, перестало выполнять роль важной структуры. В период председательства Азербайджана в форуме Баку внес ряд предложений и вывел платформу на новый уровень. В рамках заседания, которое прошло в начале июля, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативами о реформировании Совбеза ООН и о создании Группы единомышленников из стран, пострадавших от мин.

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"Мы, так же как и к любой работе, и к этой работе отнеслись с большой ответственностью и шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития. Председательство Азербайджана единогласным решением было продлено еще на один год, а по факту уже на полтора года, говорит о том, что наша деятельность была отмечена и она востребована", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев, говоря о роли Азербайджана в ДН.

Таким образом, благодаря выверенной внешнеполитической стратегии, Азербайджану удалось за короткое время получить значительные дивиденды от выстраивания отношений с близлежащими странами и увеличить свой международный авторитет в силу сыгранной роли в Движении неприсоединения.

Учитывая то, что данная стратегия работает, и отсутствие каких-либо предпосылок для ее изменения, логичным будет предположить, что внешнеполитическая стратегия будет продолжена. И, в том числе, это позволит стране продолжить свое развитие.