Шушинский Глобальный медиафорум поможет Азербайджану донести до мира правду о Карабахе

Будучи участником Шушинского Глобального медиафорума, данное мероприятие в культурной столице Азербайджана произвело на меня глубокое впечатление. Освобождение Шуши в ноябре 2020 года стало определяющим моментом в ходе Второй карабахской войны, которая закончилась историческим триумфом Азербайджана. Одна из проблем, с которой столкнулся Азербайджан, заключается в том, чтобы донести до мира его справедливую позицию по Карабаху. В связи с этим Азербайджану необходимо использовать новейшие медиатехнологии для установления мира. Я также чувствовал, что бескомпромиссная сессия вопросов и ответов, на которой Президент Ильхам Алиев отвечал на вопросы журналистов со всего мира, была экстраординарной. Свободное владение лидера Азербайджана тремя языками совершенно образцово и любому западному лидеру будет трудно конкурировать с ним в этом показателе.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный британский журналист, политолог Нил Уотсон.

Комментируя важность Шушинского Глобального медиафорума с точки зрения дальнейшего развития мировых СМИ, наш собеседник сказал:

"В настоящее время средства массовой информации претерпевают революционные изменения, особенно с появлением искусственного интеллекта. Чрезвычайно ценно слышать о последних событиях и возникающих в связи с ними этических проблемах. Сейчас крайне важно, чтобы мы сосредоточились на глобальных медиа, которые могут по-настоящему представлять Азербайджан на мировой арене".

Рассказывая о впечатлениях о поездке в город Шуша, политолог отметил стремительное восстановление освобожденных территорий Азербайджана.

"Конечно, пятизвездочный отель и конференц-центр были построены быстро и отличаются высочайшим качеством. При этом предстоит еще много работ по разминированию и строительству, прежде чем Шуша станет городом, в котором сможет жить и процветать местное население", - резюмировал Нил Уотсон.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где до сих пор проводились многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в сфере ИКТ, известных журналистов.

Форум продлится до 23 июля.

Абдул Керимханов