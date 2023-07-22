Безрассудная риторика Никола Пашиняна

Автор: Эмин Севдималиев

Последнее интервью премьер-министра Армении Никола Армении агентству Франс Пресс дало пищу для размышлений. Журналист агентства получил ответы по широкому спектру вопросов внешней политики, котороые включали и вопросы о позиции главы правительства по переговорному процессу с Азербайджаном.

Не станем углубляться в анализ каждого конкретного высказывания Пашиняна, так как дискурс анализ не является самым точным аналитическим инструментом. Однако отметим, что одним из основных моментов стало откровение Пашиняна о существовании вероятности еще одной войны между Азербайджаном и Арменией.

Данное заявление было завуалировано в контексте того, что пока не подписан и не ратифицирован мирный договор, вероятность возникновения войны всегда существует. Однако, несмотря на попытку скрыть данное заявление в техническом контексте, становится понятен посыл Пашиняна.

Особенно если обратить внимание на то, что Армения постоянно пытается трансформировать ситуацию между Баку и Ереваном. Такие попытки, зачастую, опасны. А иногда совсем безрассудны. К примеру, координированная акция купленных специалистов пыталась на этой неделе представить "христианскую" Армению в качестве жертвы "мусульманского" Азербайджана. С точки зрения Армении, такой подход должен быть оправданным, так как это позволит Еревану привлечь новых участников, в случае очередной провокации. Также, по мнению Пашиняна, "переосмысление" в формате религиозного противостояния должно открыть еще один вектор информационной атаки на Азербайджан.

Почему же данный подход является примером безрассудства? Проблема данной тактики заключается в том, что это приведет к значительной эскалации ситуации с непредсказуемыми последствиями. Религиозные конфликты имеют свойство быть продолжительными и демонстрируют явную тенденцию к системной и циклической эскалации. Также настораживает то, что эскалация в религиозных кофликтах бывает "спиралевидной", т.е. каждый следующий виток эскалации становится более жестоким по сравнению с предыдущим. Если рассматривать ситуацию под таким углом, то становится ясно, что Армения готова рискнуть долгосрочной стабильностью не только Южного Кавказа, но и близлежащих регионов.

Говоря о попытках перевода ситуации в религиозное русло, необходимо указать еще на один момент. Если объяснить религию словами, то ее можно охарактеризовать как собрание догм, образа мышления и текстов, которым необходимо следовать безусловно. Это может привести к ригидности мышления, что не позволит взглянуть на ситуацию под другим углом. Отсутствие гибкости, в свою очередь, сделает построение будущего мира еще более сложным. Что подводит нас еще к одному важному аспекту.

В контексте поведения Армении в последние месяцы также прослеживается желание переосмыслить урегулирование отношений с Баку и придать ему гуманитарное направление. Не будем вдаваться в подробности армянской пропаганды, так как об этом было сказано много и существуют видеоподтверждения надуманности аргументации Еревана. Но важно отметить, что такими формулировками Пашинян и его команда манипулируют людьми, которые проживают в Карабахе. Делается это с помощью искусственного создания нарратива "мы" против "них". В итоге, это выливается в "демонизацию" Азербайджана, что является проверенным способом пропаганды, которая продвигает негативный образ посредством представления негативных стереотипов и создания образа врага, который думает только о разрушении. Такой подход также значительно усложняет отношения между различными этническами группировками, что отдаляет перспективу мира.

Постоянные попытки трансформации конфликтов в различных направлениях позволяют делать следующие суждения. Во-первых, в Ереване есть понимание того, что нынешняя ситуация является для нее проигрышной и альтернативы для переговоров нет. Во-вторых, Армения готова пойти на любую эскалацию, даже если она поставит под угрозу долгосрочную стабильность в регионе, ради сомнительного выигрыша. Наблюдение номер три, Ереван продолжает культивировать ненависть к Азербайджану, что является одним из ключевых моментов, который мешает созданию прочного мира.

Последнее наблюдение - более системное по своей сути. В Армении нет консенсуса относительно взгляда на отношения с Азербайджаном. Точнее консенсус есть: Азербайджан - враг. Однако нет единого понимания о том, как представить миру проблемные взаимоотношения с врагом. Отсюда и вытекает отсутствие внятной позиции. Долгое время Армения представляла конфликт с Азербайджаном как право на самоопределение, хоть в Ереване и знают, что принцип территориальной целостности является первостепенным. А в последнее время Ереван пытается пропагандировать проблемные отношения с Баку как "гуманитарный геноцид" и делает попытку продвинуть религиозный нарратив с помощью купленных специалистов на западе. Отсутствие четкого понимания ситуации указывает на то, что в реальности Армения, вероятно, не очень то и заинтересована в установлении мира и предпочитает затягивание времени. Судя по заявлению премьер-министра Пашиняна, конечной целью этой стратегии является подготовка к новым провокациям и войне.