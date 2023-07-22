Община Западного Азербайджана жестко ответила премьеру и главе МИД Армении

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором разоблачаются недавние выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел этой страны Арарата Мирзояна, ясно демонстрирующие лицемерие армянского правительства и злоупотребление таким высоким понятием, как права человека, в целях реализации своих территориально-экспансионистских планов.

Day.Az представляет текст заявления:

"Как известно, Армения насильственно изгнала со своей территории всех азербайджанцев и стремится стереть следы нашего присутствия на исконных землях путем осквернения и уничтожения нашего культурного наследия, святынь, кладбищ. Несмотря на наши постоянные призывы к диалогу и усилия по возвращению домой в условиях безопасности и уважения достоинства, Армения отказывается от дискуссий по данному вопросу, демонстрируя абсолютное неуважение к нашим правам.

Продолжая препятствовать возвращению изгнанных с ее территории азербайджанцев, Армения пытается нагло злоупотреблять темой прав человека применительно к этническим армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Претензии Армении, будучи по своей сути необоснованными, носят характер посягательства на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Армения, признавая территориальную целостность Азербайджана лишь условно, раскрывает свое истинное намерение и тем самым пытается сохранить возможности для попыток сепаратизма. Подобное поведение Армении является явным нарушением международного права и полностью противоречит принципам, отраженным в рекомендациях ОБСЕ о национальных меньшинствах в межгосударственных отношениях. Напомним, что в рекомендациях ОБСЕ, наряду с другими вопросами, отмечается следующее:

"В случаях, когда государства проявляют большую заинтересованность в меньшинствах за рубежом, нежели в собственных, или активно поддерживают определенное национальное меньшинство в одном государстве, пренебрегая интересами этого же меньшинства в других странах, мотивы и искренность их действий могут быть поставлены под вопрос".

Тот факт, что Армения игнорирует наше право на возвращение, отказывается принимать международные миссии для содействия этому процессу и оценки состояния азербайджанского культурного наследия в Армении, требует всеобщего осуждения. Международное сообщество должно отвергнуть политику Армении, основанную на подходе "Нет этнических меньшинств - нет проблем", которую она открыто проводит на своей территории.

Более того, Армения грубо злоупотребляет риторикой по вопросу прав человека для осуществления своих территориальных претензий к Азербайджану. Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество осудить действия Армении именно за эту сущность. Требуем от Армении выполнить возложенные на нее обязательства по обеспечению возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в Армении в условиях безопасности и уважения достоинства и положить конец оппортунистическому и лицемерному злоупотреблению правами человека.

Продолжая нашу борьбу за справедливость и право на возвращение, еще раз заявляем о своей приверженности мирному диалогу. Призываем мировое сообщество оказать поддержку и проявить солидарность с нами в нашей деятельности во имя будущего, в котором уважаются и защищаются права всех людей, независимо от их этнической принадлежности или религии".