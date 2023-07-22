В составе Общины Западного Азербайджана создано Гёйгёльское представительство Общины "Зод"

В составе Общины Западного Азербайджана состоялось мероприятие, связанное с созданием Гёйгёльского представительства Общины "Зод".

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, председатель Совета старейшин Общины, академик Ахлиман Амирасланов, глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев и группа старейшин, которые в свое время были насильственно депортированы из Западного Азербайджана, квартала Зод и поселились в районе, представители интеллигенции, общественности.

Участники мероприятия сначала посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву и Аллею шехидов в городе Гёйгёль.

Затем состоялась встреча около c 300 западными азербайджанцами.

На встрече с приветственной речью выступил глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев.

Выступивший затем председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли рассказал о структуре общины, ее целях, успешной деятельности.

Выступивший на мероприятии председатель Совета старейшин Общины Западного Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов пожелал успехов работе представительства и пожелал, чтобы такие шаги были постоянными. Они поддержали инициативу по созданию Общины "Зод".

Затем последовал видеоролик, рассказывающий об истории квартала Зод. Было рассказано об успехах верных государству, государственности, отважных зодовцах, заслушано видеообращение лиц, награжденных великим лидером.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Отметим, что местное представительство общины будет осуществлять деятельность на местном уровне по продвижению права возвращения среди проживающих в этих районах западных азербайджанцев и пропаганде их традиций, фольклора, культурных ценностей.