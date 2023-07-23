Американские эксперты о важности новых объемов газа из Азербайджана для Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Новые объемы газа из Азербайджана особенно важны для Европы на фоне перебоев с поставками.

Об этом сказал Trend руководитель программы по безопасности и политике в Caspian Policy Center Ричард Хогланд, передает Day.Az.

"Европа находится в очень длительном процессе перехода от углеводородов к зеленой энергии, но в обозримом будущем ей по-прежнему будет нужен природный газ. Новые объемы газа из Азербайджана особенно важны, потому что война в Украине нарушила поставки природного газа в Европу. Поэтому Европа, безусловно, приветствует дополнительные поставки из Азербайджана", - сказал он.

Кроме того, Хогланд считает, что еще одним важным потенциальным источником мог бы стать Туркменистан.

"Для Европы важно убедить Туркменистан обеспечить строительство Транскаспийского трубопровода. Это изменит правила игры в мире", - сказал он.

Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июля на открытии Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", Азербайджан не будет инициировать проект Транскаспийского трубопровода.

"Так как обычно проекты, которые инициируются странами, другие проекты, основываются на ресурсах этих стран, как это было, например, с проектом "Южный газовый коридор". Мы его инициировали и мы были основным акционером. И мы фактически выступали в роли координатора всех межправительственных отношений и соглашений. Как вы знаете, этот проект был успешно реализован, и вот уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу. Президент Европейской комиссии называет Азербайджан надежным партнером, а комиссар ЕС по энергетике называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. И это действительно так, ибо география наших газопоставок в Европу расширяется. Надеюсь, что к концу этого года еще две европейские страны станут получателями азербайджанского газа.

Что касается Транскаспийского трубопровода, то этот проект, его идея, основывается на газовых ресурсах Туркменистана. Поэтому не нам его инициировать и не нам в него инвестировать. Что мы можем сделать? Мы можем предоставить нашу существующую инфраструктуру или какую-то территорию в их собственности, чтобы построить на ней новую инфраструктуру. Но думаю, также важно знать, что сегодня Азербайджан работает над расширением трубопровода, который был построен менее трех лет назад. Почему? Потому что растет спрос в Европе. Трубопровод TAP, рассчитанный на 10 млрд кубометров, теперь необходимо расширить до 20 млрд кубометров. А TANAP - с 16 млрд до 32 млрд кубометров. А этого мы не ожидали, поскольку ситуация изменилась. Мы говорим о расширении, потому что Азербайджан будет добывать больше газа и ежегодно добывает больше газа, чем в прошлом году. Например, если в 2021 году мы экспортировали 19 млрд кубометров, то в прошлом году - более 22 млрд кубометров. А в этом году этот показатель будет, наверное, 24 млрд кубометров или даже больше. В эти же месяцы, когда мы не встречались с вами, мы объявили об объемах газа, обнаруженных на газовом месторождении "Абшерон" - это не менее 300 млрд кубометров. Первая скважина уже дает газа больше, чем любая другая скважина на "Шахдениз". То есть вы можете представить, насколько продуктивно это месторождение. Иными словами, расширение нашей трубопроводной системы основывается на росте наших ресурсов. Для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы. И главный вопрос - кто будет финансировать эти важные проекты? Ответа на него у нас нет. Поэтому пока мы не узнаем, кто будет финансировать, думаю, что его реализация или даже какие-то идеи по этому поводу будут выглядеть нереалистичными.

Вы также прекрасно знаете, что сейчас европейские банки прекратили финансирование проектов по ископаемому топливу. Поэтому будет сложно привлечь значительные денежные средства для этого. Ведь когда мы строили Южный газовый коридор, помимо корпоративного финансирования, мы получали средства от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Сейчас же две из этих европейских организаций вышли. Надеюсь, они прекратили финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, временно. Поэтому вопрос: кто будет финансировать? Переход на "зеленую" энергию еще более осложняет реализацию этого проекта. Также вызывает много вопросов наблюдаемое нами колебание цен на газ в Европе. Плюс вопрос ценообразования, установления предельной цены на газ, что, на мой взгляд, было абсолютно неприемлемо для потребителей. Это полностью противоречит любым принципам рыночной экономики, которые эти же страны отстаивали на протяжении многих лет. Иными словами, с точки зрения реалистичности это очень проблематично. Но опять же, если кто-то решит построить Транскаспийский трубопровод, мы будем только рады. У нас будет больше транзитных сборов и у нас будет больше сотрудничества", - сказал глава государства.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза особо подчеркнул значимость газового месторождения "Абшерон".

"Обнаружение 300 миллиардов кубометров природного газа на месторождении "Абшерон" - это, конечно, хорошая новость. На первом этапе объем добычи, как ожидается, составит 1,5 миллиарда кубометров в год", - сказал он.

Брайза отметил, что дополнительные 1,5 миллиарда кубометров газа помогут восполнить те дополнительные 10 миллиардов кубометров, которые Азербайджан планирует поставить в ЕС к 2027 году.

"И есть все основания полагать, что на "Абшероне" будет обнаружено больше газа. Это только первоначальные показатели. Таким образом, 1,5 миллиарда кубометров являются значительными, например, в Болгарии и на Балканах. Это значительный объем для местных рынков, которые в случае с Болгарией потребляют 3 миллиарда кубометров в год", - заключил он.

Отметим, что французская компания TotalEnergies в партнёрстве с государственной нефтяной компанией SOCAR объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По первоначальным оценкам запасы месторождения составляют около 300 млрд кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.

Разработка месторождения "Абшерон" обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса.

TotalEnergies и SOCAR владеют 50-процентной долей в проекте, которым управляет совместная компания JOCAP.