https://news.day.az/politics/1583463.html Корреспондент Euronews посетила ППП "Лачин" и разоблачила ложь армян
Корреспондент Euronews посетила ППП "Лачин" и разоблачила ложь армян
Известная журналистка Euronews Анелиз Боржес побывала на ППП "Лачин", где смогла лично убедиться в том, что граждане армянского происхождения проходят границу в сопровождении Международного Красного Креста.
Как сообщает Day.Az, своими впечатлениями от поездки она поделилась в своем Twitter.
"Лачинский коридор, 22 июля. В настоящее время здесь проходит колонна Красного Креста. Это одна из самых спорных частей того, что осталось от конфликта между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
Публикация корреспондента Euronews вызвала ярость в армянском сегменте соцсетей, где на журналистку обрушился шквал обвинений.
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