Корреспондент Euronews посетила ППП "Лачин" и разоблачила ложь армян

Известная журналистка Euronews Анелиз Боржес побывала на ППП "Лачин", где смогла лично убедиться в том, что граждане армянского происхождения проходят границу в сопровождении Международного Красного Креста.

Как сообщает Day.Az, своими впечатлениями от поездки она поделилась в своем Twitter.

"Лачинский коридор, 22 июля. В настоящее время здесь проходит колонна Красного Креста. Это одна из самых спорных частей того, что осталось от конфликта между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Публикация корреспондента Euronews вызвала ярость в армянском сегменте соцсетей, где на журналистку обрушился шквал обвинений.