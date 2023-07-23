"Сокровенные" откровения Никол Воваевича: Пашинян не оставляет себе место для маневра

Автор: Пярвин Мирзазаде

Премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян периодически любит вспоминать свою первую основную профессию и делиться своими "сокровенными" мыслями с бывшими коллегами по журналистскому цеху. Особенно господин Н. Пашинян неравнодушен к западным средствам масс медиа, близким ему по взглядам и которым он охотно дает интервью, щедро делясь своим видением ситуации в регионе и в мире.

Вот и теперь господин Н. Пашинян, сразу же после прошедшей встречи в Брюсселе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, при посредничестве Председателя ЕС Шарля Мишеля, дал развёрнутое интервью корреспонденту Agence France-Presse (AFP) Ираклию Метревели, в котором коснулся темы мирного урегулирования с Азербайджаном, отношений Армении с соседними странами, а также с Западом и традиционным союзником - Россией.

Как всегда, Никол Воваевич, напялив на себя тогу мнимого миротворца, рассуждал о проблемах достижения мира в регионе, стараясь довести до аудитории свою трактовку прошедших переговоров, с оглядкой на влиятельную армянскую диаспору во Франции, которая явно ему не симпатизирует, считая его предателем национальной идеи о "Великой Армении".

Глава армянского правительства плакался о "тяжелой доли" армянского населения Карабахского региона, сравнивая ситуацию чуть ли не с "холокостом", абсолютно не понимая значения этого слова. Видимо господину Н. Пашиняну следовало бы восполнить пробелы в своем образовании и в свободное от пустых стенаний время заняться изучением мировой истории, чтобы попросту не разбрасываться громкими словами, в которых он не разбирается.

Очевидно, что все стоны и плачи в интервью были рассчитаны на некоторых сердобольных западных политиков, которые давно мечтают оторвать Армению от своих традиционных союзников по ОДКБ и ради этого были готовы удовлетворить экспансионистские аппетиты властей Армении за счет оккупированных азербайджанских территорий. Никол Воваевич, в традиционной для себя манере "рубахи-парня с улицы", поделился с корреспондентом агентства некоторыми мыслями относительно позиции Армении на переговорах. Армянская сторона, на словах признавая территориальную целостность Азербайджана, продолжает продвигать абсолютно неприемлемые условия относительно переговоров Баку и представителей армянского населения Карабаха (имея ввиду сепаратистскую хунту) при обязательном участии непонятного международного механизма.

Из слов Н. Пашиняна можно сделать вывод, что Ереван надеется на то, что в будущем мирном договоре будет сделана оговорка относительно будущего "статуса" (который давно гниет на свалке истории) армянского населения Карабаха, которая позволит армянской стороне заморозить ситуацию, в надежде на реванш в будущем. Естественно, что подобные не реалистические требования армянской стороны категорически отвергаются со стороны Баку и рассматриваются как провокационные. Желание руководства Армении заключив мирный договор добиться признания только своей территориальной целостности, не делая аналогичных шагов по отношению к Азербайджану, заложив "мину замедленного действия", в виде бесконечных переговоров с "непреклонными" лидерами сепаратистов, чтобы обезопасить армянскую территорию от возможных ответных действий, ни что иное, как бездарное шоу, направленное на обман международного сообщества.

Премьер Армении привык переворачивать все с ног на голову и в интервью очень много говорил о "гуманитарной катастрофе", стараясь вызвать жалость у западной аудитории, надеясь, что это окажет давление на Азербайджан. При этом он умалчивал о том, что несуществующая мифическая блокада создана совместными усилиями властей Армении и сепаратистской хунтой. Никол Воваевич слезно уверял, что в Карабахе вот-вот начнется голод, который мол результат действий азербайджанских властей, установивших пограничный пост на условной границе и не допускающих транспорт с "гуманитарной помощью".

Лидер Армении, как всегда, тасовал факты и усиленно продвигал тезисы армянской пропаганды относительно контроля на Лачинской дороге, искаженно трактуя подписанное 10 ноября 2020 года трёхстороннее Заявление. После установки азербайджанского ППП, Армения лишилась возможности снабжать остатки своих вооруженных сил на территории, где временно размещены миротворцы. Отсутствие снабжения и ротации военнослужащих поставили части армянских вооруженных сил, спрятавшихся за спиной миротворцев, в безвыходное положение: сложить оружие и сдаться или немедленно, пока не поздно, договориться с азербайджанскими властями и начать отход на территорию Армении. Но это категорически не устраивает ни официальный Ереван, ни сепаратистскую хунту, которые понимают, что после этого придется принять предложения Баку и начать процесс интеграции армянского населения в азербайджанское общество, чего категорически не хочет мировое армянство, развязавшее кровавый конфликт в далёком 1988 году.

В своем интервью Никол Воваевич постоянно финтил, используя "миролюбивую" терминологию и делал вид, что стремится к всеобъемлющему миру, объясняя позицию Армении тем, что мол малочисленное, слабое армянское население Карабаха не сможет "противостоять" сильному Азербайджану и нуждается в "поддержке". Тем самым лидер Армении еще раз косвенно подтвердил тот факт, который всегда отвергался Ереваном, что в основе конфликта лежат территориальные претензии и агрессия Армении против Азербайджана. В порыве откровенности Никол Воваевич договорился до того, что фактически признал, что в случае того, если мирное соглашение не будет достигнуто, то существует возможность возобновления боевых действий, результат которых, как известно, для Армении будет катастрофический.

Все свои "глубокие" умозаключения премьер Н. Пашинян щедро смешивал с откровенной ложью и дезинформацией в традиционном для армянской пропаганды стиле, построенном в духе исторической неправды и раздувании мифа о некой армянофобии, якобы традиционно присущей всем тюркским народам. Наверное у господина Н. Пашиняна не бывает времени ознакомиться с материалами армянской прессы и выступлениями своих коллег- политиков, которые буквально переполнены туркофобскими лозунгами и призывами. Публично делая заявления о признании территориальной целостности Азербайджана, господин Н. Пашинян в своем последнем интервью буквально в каждом ответе на вопрос допускал посягательства на суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, "наивно" полагая, что его слова останутся без должного внимания. Все его слова относительно будущего армянского населения Карабахского региона- это откровенно наглое вмешательство во внутренние дела Азербайджана, посягательство на суверенные права и Конституцию независимого государства-члена ООН. Видимо господин Н. Пашинян все еще не сделал должных выводов из итогов Второй Карабахской войны и не признал новых геополитических реалий.

Не остались без внимания в ходе интервью и вопросы отношений Армении с Россией и ОДКБ. Обиженный на то, что ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении в ходе Второй Карабахской войны, а также не откликнулись на слезные призывы о помощи в ходе последующих конфликтов на линии условной границы, господин Н. Пашинян вновь шантажировал союзников тем, что мол Армения может пересмотреть свое участие в этом военно-политическом блоке, если не дождется ожидаемой помощи и даже открыто намекнул на то, что у любой организации может быть начало и конец. Чтобы обезопасить Армению от возможных санкций со стороны Запада, в ответ на участие некоторых армянских компаний в параллельном экспорте в Россию, господин Н. Пашинян смиренно заметил, что мол в этом вопросе принял к сведению предупреждения со стороны западных друзей и постарается следовать их рекомендациям, что явно показывает на то, что в этом вопросе для него отношения с Западом на сегодняшний день стоят выше отношений с традиционным союзником. Хотя опубликование статистических данными об увеличении экспорта из Армении в Россию свидетельствует об увеличении товарооборота двух стран почти в два раза. Видимо правительство господина Н. Пашиняна уже сделало свой окончательный выбор, предпочитая не ссориться с Западом ради союзника, который не оправдал ожидаемых надежд.

Ознакомившись с этим интервью надо отдать должное Никол Воваевичу: он как любой армянский политик, мастерски умеет перевоплощаться, имеет не одно, а десятки лиц и умеет все время не по делу пускать слезу о "бедном, несчастном, всеми обижаемом" народе и о маленькой, окруженной "кровожадными" тюрками Армении. Никол Воваевич от души постарался завоевать симпатии зарубежных армян, публично дистанцировавшись от традиционного союзника, высказав сомнение в отношении будущего ОДКБ.

Во время интервью, чтобы показать себя политиком международного класса, а не провинциальным политиканом, премьер-министр Армении часто аппелировал к международному праву и уставу ООН, использовал высокопарные термины, значение которых он явно не понимает. При этом господин Н. Пашинян на время забыл, что это Армения на протяжении почти 30 лет оккупировала 20 % азербайджанской территории (которые он сегодня на словах наконец признал частью территории Азербайджана) и изгнала оттуда почти 1 миллион азербайджанцев, в нарушении 4 резолюций СБ ООН, что не дает никакого морального права ни ему, ни другим армянским политиканам рассуждать на темы этнических чисток и дискриминации по национальному признаку.

В целом, интервью господина Н. Пашиняна агенству AFP выглядела как неуклюжая попытка оправдаться за полный провал армянской внешней политики, которая терпит провал на всех дипломатических фронтах из-за своей максималистской позиции, направленной на замораживание ситуации и попытках добиться односторонних преимуществ на переговорах. Вместо того, чтобы наконец отказаться от своей страусиной позиции, которая рано или поздно приведет к новой эскалации на линии соприкосновения сторон, армянский премьер продолжает все еще надеяться на то, что зарубежные друзья Армении сумеют помочь и постараются надавить на Азербайджан, что вообще далеко от реалий.

Откровенно клевеща и искажая положение дел на переговорном процессе, Никол Воваевич просто не оставляет себе место для маневра, так как может быть до конца не осознает, чем это может закончиться для него и для Армении. Время давно показало, что дела и слова Президента Ильхама Алиева никогда не расходятся и если господин Н. Пашинян в действительности хочет мира для армянского народа, ему давно нужно было понять, что времени для этого у него остаётся все меньше и меньше.