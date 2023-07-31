Армяне выдумали новый "кризис"

Автор: Мехти Ахмедзаде

После долгой череды провальных попыток доказать миру, что в Ханкенди якобы наблюдается "гуманитарный кризис", сепаратисты вместо того, чтобы образумиться и пойти на диалог, пришли к выводу придумать еще одну сказку. Теперь на сцене армянского цирка представляется, внимание, "санитарный кризис".

То, что армяне пофигистически относятся к окружающей среде, думаем, ни для кого не секрет, ведь годами ими засоряется азербайджанская природа, в азербайджанские реки сбрасываются химические отходы, разграбливаются природные богатства, вырубаются леса. Недавнее начало строительства завода на границе с Нахчываном является тому очередным доказательством. Армянский экотеррор давно является проблемой на Южном Кавказе и Азербайджан намерен предотвратить и остановить любые возможные действия, направленные против экологии региона.

Ранее мы писали о том, как Иреван утопает в мусоре ввиду бездействия местной мэрии и власти, которая не может никак с нею договориться.

А теперь очередь дошла и до Ханкенди.

Как видно по опубликованным армянскими СМИ фотографиям, сепаратисты засорили азербайджанский город и превратили его в мусорную свалку.

Отходы специально не убираются, чтобы представить все мировой общественности в качестве новой сказки - "ужасной антисанитарии" ввиду "азербайджанской блокады".

То, что блокады никакой нет, думаем, объяснять уже не стоит, ведь ежедневно публикуются фото- и видеоматериалы, разоблачающие в пух и прах этот лживый пропагандистский тезис. Армяне регулярно, даже после недавнего скандала с контрабандой МККК, спокойно проезжают через ППП "Лачин" в сторону Ханкенди и обратно в Армению.

То есть, при желании избавиться от накопленного мусора можно легко - его просто нужно загрузить в грузовик и проехать ППП, где нет преград. Тем не менее, армяне делают вид, что вынести мусор якобы невозможно.

Впрочем, причины простые.

Во-первых, в самой Армении ввиду пренебрежительного отношения армян к окружающей природе уже скопилось столько отходов, что мусорные горы просто невозможно убрать и властям не остается ничего другого, как все сжигать, что создает еще большую опасность из-за образующихся выбросов в атмосферу.

Правительство не принимает меры для решения этой проблемы, такие как внедрение новых правил и запуск образовательных кампаний. Все это требует больших усилий и бюджета, чтобы эффективно решить проблему. У власти Пашиняна нет средств, которые можно было бы направить в это русло, так как страна утопает в долгах и кредитах. Оборудования, которое могло бы помочь с переработкой, также нет. Следственно загрязняется и воздух. В такой ситуации принимать мусор сепаратистов Армении тоже не хочется.

Во-вторых, все это, в свою очередь, дает возможность армянской пропаганде отмазку не только не убирать мусор, но и сбрасывать вину на Азербайджан, на который армяне безуспешно пытаются оказать давление посредством мировой общественности, вводя ее в заблуждение о реалиях в постконфликтном периоде в Карабахе.

Возникает вопрос - почему армяне так относятся к земле и территориям, на которых проживают? Ответ, конечно же, прост - они не привязаны к ним. Существуют многочисленные исторические источники, подтверждающие факт массового переселения в 1828 году армян из Персии и Османской империи на земли азербайджанских ханств, в том числе и Иреванского.

В числе экологических преступлений Армении есть и загрязнение водоемов и рек Азербайджана. Армения и сегодня продолжает осуществлять экологический террор, и, к сожалению, известно множество фактов об участии иностранных компаний, особенно западных, в экологическом терроре против Азербайджана.

Учитывая все это, неудивительно, что загрязняется и Ханкенди. Если бы это всё действительно являлось "исконно армянскими землями", как это истерически пытаются утверждать наши соседи, такого мусорного беспредела у них бы не было. Поведение самих же армян - лучшее тому доказательство.