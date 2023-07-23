Отставной козы барабанщик: анекдотические потуги Сержа Саргсяна

Автор: Акпер Гасанов

О, какие люди ...со смехом наблюдают за клоунадой, устроенной бывшим карабахским сепаратистом, а позже третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Он ведь решил напомнить о себе, явно мечтая отомстить Николу Пашиняну и всей нынешней армянской власти за то, что они его с трона скинули, послав в пешее эротическое путешествие. Мечта эта, сразу замечу, далеко не свежая.

Да, сразу после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года весь карабахский клан и Саргсян в числе первых шагающих в его рядах, мечтал вернуть себе власть на волне шока, который армянское общество испытало в связи с военно-политическим фиаско. Огромные финансовые средства, награбленные в период нахождения "карабахского клана" у власти, были потрачены на дискредитацию Пашиняна и его команды.

Но ничего путного из данной затеи не вышло. Даже поражение в 44-дневной войне, с ее огромными военными, людскими, финансовыми потерями, с ее крахом многих армянских мифов, не привели к тому, что граждане РА согласились бы на план, расписанный Сержем Азатовичем и его подельниками. Оказалось, что их возвращение к власти для граждан Армении - страшнее поражения в войне и многих, вытекающих из него, бед.

В итоге, на внеочередных парламентских выборах в РА в 2021 году, с грехом пополам собрав нечто, ознаменованное громким словом Альянс, а это был симбиоз сержиковской Республиканской партии Армении и ванецяновской партии "Родина", эти политические лузеры получили всего 5,22% голосов избирателей. То есть, они едва-едва преодолели квоту, необходимую для попадания в НС РА.

И вот, многократно получавший доказательства презрительного к нему отношения со стороны подавляющего большинства армянского общества Саргсян, решил все же попытать счастья, уцепившись за хвост всеармянской игры в тиражировании мифа о "гуманитарной катастрофе" в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Что конкретно предложил Серж Азатович? Он обратился с открытым письмом к трем действующим президентам- США, России и Франции. Как бы совсем уж о себе хорошего мнения отставной козы барабанщик! Слишком быстро он забыл о том, что писать действующим президентам может только равный им по статусу. А кто у нас Серж Саргсян? Правильно, никто.

При этом, совершенно очевиден его намек на Минскую группу ОБСЕ, давно в реальности почившую в бозе. Да, ее существование было на руку Армении, имитирующей переговорный процесс, держа при этом наши земли под оккупацией. Но, всему этому был положен конец. Ведомая Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым наша армия разгромила противника.

Это была победа над всем мировым армянством и поддерживающими их странами, политиками. Это было разгромное унижение армии, которую создавали Роберт Кочарян и Серж Саргсян. И он сам это прекрасно понимает. Но именно понимание своего фиаско подталкивает Сержика на очередные примитивные провокации.

Примитивные потому, что по сути он копирует выкрутас нынешнего главы карабахской хунты Араика Арутюняна. Тот ведь тоже мечтает о поддержке со стороны США, России, Франции. Правда, Араик сидячую забастовку объявил, тогда как Сержик предпочел не лишать себя привычных удовольствий. Где он сейчас ошивается, мелькают ли, как некогда в Баден-Бадене, его красные труселя- доподлинно не известно.

Но то, что его попытка спекулировать на столь очевидно проигрышной теме, как миф про "гуманитарную катастрофу в Ханкенди"- бесспорный факт. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить слова, сказанные Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем по итогам последней встречи руководителей Азербайджана и Армении в Брюсселе.

"Я также отметил готовность Азербайджана в равной степени осуществлять гуманитарные поставки через Агдам", указал тогда Ш.Мишель. После чего карабахские армяне выступили против реализации этой идеи. Они блокируют дорогу Агдам-Аскеран. Те, кто реально голодают, на такие выкрутасы не идут. И это очевидно всем здравомыслящим людям. Так что, Серж Саргсян может писать кому и сколько угодно, хоть в прошлое, хотя в будущее, хоть посылая сигналы на иные планеты. Суть дела от этого не изменится. Процессы будут развиваться ровно так, как укажет официальный Баку.