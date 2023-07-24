https://news.day.az/politics/1583617.html И президент Армении заговорил о вероятной войне
И президент Армении заговорил о вероятной войне
Армянский президент Ваагн Хачатрян заговорил о вероятности начала новой войны на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera".
Армянский президент назвал ситуацию в регионе "взрывоопасной".
Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о вероятности начала новой войны.
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