И президент Армении заговорил о вероятной войне

Армянский президент Ваагн Хачатрян заговорил о вероятности начала новой войны на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera".

Армянский президент назвал ситуацию в регионе "взрывоопасной".

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о вероятности начала новой войны.