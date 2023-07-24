Смертоносное наследство армянской оккупации

В издании ISRAEL HAYOM опубликована статья о катастрофических последствиях мин, установленных Арменией в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, автором статьи является израильский журналист, главный исполнительный директор Центра дипломатии Доны Грасиа Рэйчел Авраам.

"Недавно я посетила пострадавший от войны Карабахский регион и стала свидетелем того, как Агентство Азербайджана по разминированию работает над очищением территорий от мин. Я была свидетелем того, как любой человек, просто проходящий по зеленой зоне, мог запросто стать жертвой фугаса, который может быть обнаружен только специальными машинами. Вот почему наземные мины так смертоносны, ведь они могут убить и покалечить любого человека, в том числе ребенка, который просто хотел поиграть в футбол. Вот почему установка противопехотных мин, особенно если они не имеют четкой маркировки, является грубым нарушением прав человека", - написала она.

В статье напоминается, что на днях в результате взрыва мины в Кяльбаджарском районе Азербайджана пострадал мирный житель, занимающийся пчеловодством.

"Заместитель председателя Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию Эмиль Гасанов сообщил, что с ноября 2020 года в Азербайджане от противопехотных мин погибли 303 человека. По его словам, в Азербайджане насчитывается более миллиона противопехотных мин. По его словам, поскольку население Азербайджана составляет 10 миллионов, это означает, что на каждые 10 человек в Азербайджане приходится по противопехотной мине. Наземные мины также наносят серьезный ущерб окружающей среде. Нахождение мин в земле в течение длительного периода времени вызывает определенные химические реакции", - пишет автор.

Генеральный директор израильской противоминной компании Open Minded Solutions Ltd. Рой Нахари отметил, что природная среда в Карабахе усугубляет проблему.

"Наземные мины в горных районах подвержены очень большому риску унесения ручьем, талым снегом, или водой. Это еще больше усугубляет проблему. Площадь распространения мин огромна. Из-за этого трудно определить, где они находятся и на какое расстояние они могут уйти", - сказал он.

Начальник отдела по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии Кингсли Чике Ахуканна, подчеркнул, что наземные мины продолжают представлять смертельную угрозу миру, безопасности и развитию во всем мире, и Азербайджан не является исключением.

"Несмотря на приверженность международного сообщества ликвидации наземных мин, это не мешает Армении продолжать устанавливать мины в регионе, даже несмотря на переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном. Нурит Грингер, основатель Американо-азербайджанского культурного фонда, в свою очередь, отметила, что загрязнение минами является одной из самых серьезных проблем в Карабахе. Согласно Грингер, загрязнение рек - это экогеноцид. По ее словам, одним из крупнейших преступников здесь является канадская компания", - говорится в статье.