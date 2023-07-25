Вардан Осканян готов пожертвовать жизнями простых армян - все ради власти

Автор: Пярвин Мирзазаде

Бывший министр иностранных дел Армении времен Робика Кочаряна, оставшийся не у дел Вардан Минасович Осканян в очередной раз решил напомнить о себе и выступил в своем профиле в Фейсбуке с видеообращением, в котором подверг резкой критике нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна за предательство. При этом, господин Осканян вдруг заговорил о (давно гниющем на свалке истории) статусе автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

То, что господин В. Осканян давно мечтает вернуться в большую политику, всем в Армении хорошо известно, так как он израсходовал все свои финансовые ресурсы, оплачивая адвокатов для своего сына-шалопая, замешанного во многих аферах, уже ставших притчей у всех на устах.

В далёком 1998 году лидер так называемого "карабахского" клана, бывший мелкий партийный функционер и главарь боевиков Робик Кочарян, захвативший власть в стране в ходе "тихого" государственного переворота, сместив первого президента Армении Л. Тер-Петросяна, назначил главой МИД В. Осканяна, известного своими тесными связями с диаспорой на Западе, чтобы после смены власти в Армении поддержать баланс отношений.

Став министром иностранных дел Армении, Вардан Минасович постарался оправдать доверие своего нового босса и покровителя. На протяжении почти 10 лет пока он занимал этот важный пост, он делал все необходимое, чтобы зарубежная диаспора и прикормленные ими западные политики не отвернулись от тогдашних лидеров Армении, к которым поначалу отнеслись с подозрением за то, что те пришли к власти явно не "демократическим" путем.

Одной из причин, послуживших свержению Л. Тер-Петросяна, было громкое дипломатическое поражение Армении на прошедшем в декабре 1996 года Лиссабонском Саммите ОБСЕ, когда все страны-участники организации (кроме, естественно, Армении) поддержали принципы мирного урегулирования конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана и предоставления статуса автономии армянскому населению Карабахского региона. Сразу же после Лиссабонского Саммита, вернувшись домой, Л. Тер-Петросян выступил с довольно откровенным заявлением. В нем он в принципе признал, что другого выхода у Армении кроме того, как выполнить призывы международного сообщества и освободить оккупированные территории нет. Однако, воодушевленные временными военными успехами Первой Карабахской войны, опьяненные запахом крови и дешевой добычи лидеры боевиков (которые фактически и заправляли в Армении) восприняли этот призыв как "предательство" национальных интересов и сместили Л. Тер-Петросяна.

Став главой внешнеполитического ведомства, господин В. Осканян делал все от него возможное, чтобы в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ заморозить ситуацию, не выполнять 4 резолюции СБ ООН и решения Будапештского и Лиссабонского Саммитов ОБСЕ, отвергая априори возможность автономного статуса для армянского населения, требуя от Азербайджана признать итоги прошедшей войны, в обмен на частичные территориальные уступки с армянской стороны, в обмен на независимость для сепаратистов с последующим присоединением к Армении.

Одним словом, дипломатическая деятельность Вардана Минасовича была направлена на продвижение проекта "арцах-миацум", который он не смог довести до конца. Естественно, что все попытки В. Осканяна оказались безуспешны благодаря стойкой позиции азербайджанской дипломатии, которая в ходе переговорного процесса отвергала любую возможность территориальных уступок во имя призрачного мира, твёрдо настаивая на выполнение решения Лиссабонского Саммита ОБСЕ.

Заручившись поддержкой своих друзей на Западе, которым щедро заплатила богатая армянская диаспора, господин В. Осканян попытался внести некоторые изменения в ряд принятых документов в пользу Армении в ходе последующих международных мероприятий, посвященных урегулированию конфликта, но потерпел полное фиаско, так как не смог изменить мнение международного сообщества, которое четко определило, что передела границ в регионе не будет.

Будучи министром, Вардан Минасович предпочитал проводить больше времени, путешествуя по западным странам, где его принимали как своего и где зарубежная диаспора щедро раскрывала свои кошельки перед ним. Пользуясь случаем, "видный" армянский дипломат современности оставлял часть полученных средств для себя на "черный день", который наступил после того, как Робика Кочаряна на посту президента Армении сменил другой выходец из "карабахского" клана - бандит с большой дороги с партийным прошлым Сержик Саргсян.

Наверное, многие в Армении еще помнят, чем закончился фарс с президентскими выборами в 2008 году. Чтобы утвердить Сержика в качестве президента страны, на улицы Еревана и других армянских городов были выведены войска, которые в крови потопили народное возмущение итогами подтасованных выборов. Ушлый Вардан Минасович сразу же понял, что со своими прозападными взглядами не придется ко двору к новым властям и поспешил покинуть министерское кресло, уступив его выпускнику МГИМО, дипломату еще с советским прошлым и хорошими родственными связями в Москве Эдуарду Налбандяну.

В одночасье став оппозиционером и прозябая в забвении, господин В. Осканян долгие 10 лет ждал своего часа, чтобы вернуться на армянский политический олимп. Но "вельветовая" революция мая 2018 года обошла его стороной, новым птенцам "гнезда соросового" старый прожженный жулик - дипломат, с хорошими связями в богатом Глендейле (армянский район Лос-Анджелеса) был абсолютно ни к чему, тем более у них были свои контакты. Вначале Вардан Минасович предложил свои услуги и опыт Николу Воваевичу, с которым еще до этого был знаком и даже вместе выступал против прежних властей, но все его обращения остались без ответа и остался господин В. Осканян у разбитого корыта, периодически всплывая в уголовной хронике армянских масс-медиа в связи с выходками своего непутевого дитя.

Поражение и капитуляция Армении во Второй Карабахской войне придали господину В. Осканяну новое дыхание и надежду на возвращение в большую политику, долго молчавший и делившийся с прессой только своими воспоминаниями о "лучших временах" армянской дипломатии, когда он пытался диктовать условия на переговорах, резко обрывал посредников и открыто говорил о том, что "победителей не судят", вновь воспрял духом и бросился в бой, резко критикуя бывших друзей и соратников за предательство и пораженчество. Подвергая абструкции всех политических конкурентов, господин В. Осканян старается преподнести себя как единственного политика с дипломатическим опытом, способным вывести Армению из кризиса, и диктовать условия в ходе переговоров, абсолютно не думая о том, что его время давно прошло и не принимая во внимание новые геополитические реалии. Вардан Минасович по старой привычке полагает, что его "непримиримая позиция" вызовет должное внимание у диаспоры и деньги вновь потекут рекой на его зарубежные счета, а обманутый армянский обыватель пойдет за ним на новую войну за "миацум".

В своем последнем выступлении он договорился до того, что стал обвинять Н. Пашиняна в том, что тот "сдает Карабах", который мол никогда не был частью независимого Азербайджана. Подобное утверждение человека, который претендует на высокие посты и публично провозглашает, что он чуть ли не ас международного права, наводит на мысль о глубоком кризисе в армянской политической элите и о резких ментальных изменениях в здоровье Вардана Минасовича, связанных с массовым психозом на фоне последних климатических изменений в Армении. Но увы для него, время Осканянов и ему подобных давно безвозвратно прошло, армянский народ желает мира и спокойствия, а не новых войн и катаклизмов. Но господин В. Осканян никак не останавливается и делает все от него возможное, чтобы вновь разжечь пожар конфликта. Вот почему каждое выступление и заявление Вардана Минасовича пропитано духом тюркофобии, межнациональной ненависти и мечтаний о реванше, что явно противоречит созданному им зарубежом имиджу политика западной ориентации с "демократическими взглядами".

Последнее выступление бывшего главного армянского дипломата - очередной перепев старых тезисов о борьбе до "победного конца", дезинформации и лжи о том, что только он сможет изменить ситуацию на переговорах в пользу Армении. Видимо, потеряв ориентировку и не владея реальным положением дел, господин В. Осканян, подвергая резкой критике нынешнего премьер-министра Армении за устное признание территориальной целостности Азербайджана, не понимает, что иного пути нет и не будет. В противном случае Армения рискует вообще исчезнуть с политической карты мира как квазинезависимое государство, созданное на исторических азербайджанских землях. Представляя себя мнимым миротворцем, В. Осканян вдруг вспомнил про международное право и почивший в бозе вопрос статуса автономии для армянского населения Карабахского региона, который сам же категорически отвергал в свою бытность главой МИД Армении, требуя только признание независимости. Делая умный вид, Вардан Минасович стал говорить о том, что он считает необходимым вернуться в переговорном процессе к этому вопросу, а в случае отказа Азербайджана требовать "самоопределения" для карабахских армян согласно некому, известному только ему международному праву.

Складывается впечатление, что у господина В. Осканяна дежавю в тяжелой форме и он не понимает, что на пороге 2023 год, а не то время, когда он был министром. Вопрос автономии, который отвергался армянской стороной на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ, вплоть до 27 сентября 2020 года, давно сгнил на свалке истории, по меткому выражению Президента Ильхама Алиева. Возвращение к обсуждению этого вопроса не только невозможно, но и неприемлемо, о чем бывший армянский дипломат, наверняка, знает, если в свободное от общения с адвокатами сына время, заглядывает на страницы армянской и азербайджанской прессы. Всяческие обещания поднять вопрос о самоопределении армянского населения Карабахского региона, которыми так вольно разбрасывается господин В. Осканян, - это провокация, рассчитанная на новый всплеск вооруженной конфронтации, которая дорого обойдется Армении.

Наверняка, господин В. Осканян хочет вновь вернуться во власть и ради этого готов пожертвовать всем и вся, раздавая обещания налево и направо, лишь бы добраться до вожделенного теплого кресла, откуда будет смотреть свысока на окружающих. Во имя этого господин В. Осканян готов пожертвовать жизнями простых армянских граждан, отправив их на верную погибель. Ведь ему, наверное, должно быть известно предупреждение Президента Ильхама Алиева тем кругам в Армении, которые продолжают грезить о реванше, что железный азербайджанский кулак всегда готов преподать им очередной урок.