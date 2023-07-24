Азербайджан и Кыргызстан сближают позиции по ключевым вопросам

Пятое заседание межправительственной комиссии между Кыргызстаном и Азербайджаном состоялось в Бишкеке, сообщает в понедельник Day.Az.

В ходе встречи представители двух стран обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, таких как строительство, образование, связь, оборона, производство, транспорт.

Отметим, что на 26 июля запланирована встреча бизнес-делегаций Кыргызстана и Азербайджана, которая пройдет на берегу озера Иссык-Куль. Она предоставит предпринимателям обеих стран возможность обсудить дальнейшие меры сотрудничества и заключить важные соглашения.

"Экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном становится все более заметным, и обе страны активно работают над поиском новых возможностей для развития взаимовыгодных проектов. Кыргызстан и Азербайджан также активно участвуют в различных международных и региональных инициативах, направленных на укрепление экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для бизнеса", - сказали в Торгово-промышленной палате Кыргызстана.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между странами с января по июнь 2023 года составил 17,038 миллиона долларов США, что в четыре раза больше показателей аналогичного периода 2022 года (4,228 миллиона долларов).