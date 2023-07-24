МИД Ирана поддерживает переговоры между Азербайджаном и Арменией

Тегеран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Как отметил иранский дипломат, Южный Кавказ имеет серьезное значение для Тегерана.

"Иран поддерживает мирный процесс по устранению разногласий между соседями", - сказал Канаани.

