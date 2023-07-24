Завтра в Москве встретятся главы МИД России, Азербайджана и Армении

Завтра в Москве состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении - Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило Министерство иностранных дел России.

На переговорах будет обсуждаться вопрос о подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.