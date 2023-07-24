https://news.day.az/politics/1583777.html Завтра в Москве встретятся главы МИД России, Азербайджана и Армении
Завтра в Москве встретятся главы МИД России, Азербайджана и Армении
Завтра в Москве состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении - Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило Министерство иностранных дел России.
На переговорах будет обсуждаться вопрос о подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.
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