https://news.day.az/politics/1583845.html Агентство по разминированию отчиталось об обнаруженных минах
Агентство по разминированию отчиталось об обнаруженных минах
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 17-22 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 28 противопехотных, 15 противотанковых мин и 68 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 227,23 гектара.
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