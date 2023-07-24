Агентство по разминированию отчиталось об обнаруженных минах

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 17-22 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 28 противопехотных, 15 противотанковых мин и 68 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 227,23 гектара.