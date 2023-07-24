https://news.day.az/politics/1583856.html Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Как передает Day.Az, в рамках визита 25 июля запланирована двусторонняя встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, а также очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.
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